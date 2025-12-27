جواد شکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پلنگ ایرانی به‌عنوان یکی از ارزشمندترین گونه‌های حیات‌وحش کشور، به‌دلیل وجود امنیت مناسب، زیستگاه مطلوب و جمعیت خوب طعمه‌ها، در پناهگاه حیات‌وحش کم‌کی بهاباد حضوری پایدار دارد.

وی افزود: در حال حاضر و با ورود به فصل جفت‌گیری پلنگ ایرانی، تحرک و مشاهده این گونه افزایش یافته که نشان‌دهنده شرایط مناسب زیستی در این منطقه حفاظت‌شده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد ادامه داد: فیلم ثبت‌شده از پلنگ نر در این فصل، گواهی بر آرامش، امنیت و سلامت اکوسیستم پناهگاه حیات‌وحش کم‌کی بوده و اهمیت حفاظت مستمر از این زیستگاه ارزشمند را بیش از پیش نشان می‌دهد.

شکوهی ادامه داد: حفظ این شرایط، نقش مهمی در تداوم نسل پلنگ ایرانی و تنوع زیستی منطقه دارد.