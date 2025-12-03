دو اولویت قطعی سازمان غذا و دارو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی گفت: کاهش کاغذبازی، سادهسازی مجوزها و تقویت نظارت میدانی از مهمترین برنامههای دوره جدید سازمان غذا و دارو است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از نارضایتیها به پیچیدگی فرآیندها و تعدد پروانهها بازمیگردد و سازمان غذا و دارو، برای ساماندهی این وضعیت اقدام میکند.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: هدف این است که با یکپارچهسازی سامانهها و حذف مدارک تکراری، بار مراجعات مردم و شرکتها کاهش یابد.
پیرصالحی تأکید کرد: تمرکز باید از کارهای اداری به نظارت واقعی بر کالا و کارخانهها منتقل شود.
رئیس سازمان غذا و دارو، تقویت نقش مسئولین فنی و اصلاح ساختار نظارتی را از برنامههای در دست اجرا عنوان کرد.
