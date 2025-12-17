پرورش جلبک؛ ظرفیت نوین چابهار برای توسعه اقتصاد دریا محور

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: پرورش جلبک به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های نوین و راهبردی اقتصاد دریا محور، می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه چابهار ایفا کند.

موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد بندر اقیانوسی چابهار، دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، دمای مناسب آب، تابش مطلوب خورشید و تنوع زیستی دریای عمان، شرایطی کم‌نظیر برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با کشت و فرآوری جلبک فراهم کرده است.

توجه به پرورش جلبک به‌دلیل کاربردهای گسترده آن در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، کشاورزی و حتی انرژی‌های نو افزایش یافته و بسیاری از کشورها این حوزه را به‌عنوان یک صنعت آینده‌دار دنبال می‌کنند.

توسعه پرورش جلبک علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد جوامع ساحلی، به کاهش فشار بر منابع شیلاتی، حفاظت از محیط زیست دریایی و تنوع‌بخشی به اقتصاد محلی کمک می‌کند.

این فعالیت کم‌هزینه و سازگار با محیط زیست، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی فراهم آورده و می‌تواند گامی مؤثر در مسیر رونق تولید، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار در سواحل مکران باشد.

ظرفیتی راهبردی در سواحل سیستان و بلوچستان

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پرورش جلبک به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های نوین و راهبردی در سواحل سیستان و بلوچستان، در سال‌های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است.

علی فاتحی جهانتیغ ادامه داد: پرورش جلبک نه‌تنها به دلیل ارزش افزوده بالای اقتصادی، بلکه به واسطه نقش مؤثر آن در اشتغال‌زایی پایدار، ارزآوری و بهره‌برداری اصولی از نوار ساحلی اهمیت دارد.

وی بیان کرد: در شرایطی که منابع سنتی شیلاتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، توسعه پرورش جلبک می‌تواند راه تازه‌ای برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی ساحلی و کاهش فشار بر ذخایر طبیعی ایجاد کند.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از فرآورده‌های حاصل از جلبک‌ها، از جمله مواد اولیه مورد استفاده در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی-بهداشتی، از طریق واردات تأمین می‌شود؛ این وابستگی، علاوه بر خروج ارز از کشور، فرصت‌های داخلی تولید و اشتغال را نیز محدود کرده است.

فاتحی جهانتیغ تصریح کرد: بازارهای صادراتی به‌ویژه در کشورهای آسیایی، تقاضای فزاینده‌ای برای محصولات مبتنی بر جلبک دارند؛ به دلیل همین نیاز گسترده و سودآوری مناسب فرآورده‌های حاصل از جلبک، زمینه‌ساز توجه ویژه سرمایه‌گذاران به این حوزه شده و آن را در کنار سایر آبزیان به یکی از گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

وی گفت: سیستان و بلوچستان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، کیفیت مطلوب آب‌های ساحلی و تنوع زیستی، توان تولید انواع جلبک‌ها اعم از ماکروجلبک‌ها و میکروجلبک‌ها را دارا است.

پرورش گونه‌های مختلف جلبک در چابهار امکان پذیر است

معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: گونه‌های مختلف جلبک‌های قرمز، قهوه‌ای و سبز قابلیت رشد و تکثیر در منطقه بندر چابهار را دارند و همین تنوع، امکان تولید محصولات متنوع با کاربردهای گوناگون را فراهم می‌سازد.

جواد غلامی افزود: علاوه بر تولید، امکان ایجاد واحدهای فرآوری در منطقه نیز وجود دارد که می‌تواند زنجیره ارزش این صنعت را تکمیل کرده و سهم بیشتری از سود نهایی را نصیب تولیدکنندگان داخلی کند.

وی ادامه داد: با وجود این ظرفیت‌ها، صنعت پرورش و فرآوری جلبک، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده است.

معاون آبزی پروری اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تنوع گونه‌ای جلبک‌ها و گستردگی محصولات مشتق‌شده از آن‌ها این امکان را فراهم کرده است که هم بازار داخلی و هم بازارهای خارجی به‌طور هم‌زمان مورد هدف قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: کاربردهای جلبک بسیار فراتر از یک محصول شیلاتی ساده است؛ این محصول دریایی در صنایع پزشکی برای تولید مکمل‌ها و داروها، در صنایع غذایی به‌عنوان افزودنی‌ها و مواد مغذی، در بخش آرایشی و بهداشتی برای تولید کرم‌ها و محصولات مراقبتی و همچنین در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پرورش جلبک، نقش مهمی در توسعه منطقه ایفا می‌کند

غلامی تصریح کرد: این گستردگی مصارف، امنیت بازار فروش و پایداری اقتصادی این صنعت را افزایش می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌بخشد.

وی گفت: اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با پرورش جلبک در حوزه شیلات، می‌تواند نقش مهمی در توسعه منطقه‌ای ایفا کند؛ این طرح‌ها با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، افزایش تولید و تقویت صادرات، به بهبود معیشت جوامع ساحلی کمک می‌کنند و زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار می‌شوند.

معاون آبزی پروری شیلات سیستان و بلوچستان بیان کرد: شناسایی دقیق بازارها، برنامه‌ریزی صادراتی و حمایت سیاست‌گذارانه می‌تواند مسیر رشد این صنعت نوظهور را هموار کرده و آن را به یکی از پیشران‌های اقتصادی سواحل سیستان و بلوچستان تبدیل کند.

توسعه هدفمند پرورش جلبک می‌تواند پیوندی مؤثر میان ظرفیت‌های طبیعی، دانش فنی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند. تکمیل زنجیره ارزش، از تولید تا فرآوری و صادرات، وابستگی به واردات را کاهش داده و مزیت رقابتی منطقه را تقویت می‌کند.

صیانت از محیط زیست دریایی و استفاده بهینه از نوار ساحلی، زمینه‌ساز توازن میان رشد اقتصادی و پایداری اکولوژیک می‌شود؛ پرورش جلبک می‌تواند به موتور محرک اشتغال، ارزآوری و توسعه متوازن سواحل مکران تبدیل شود و مسیر آینده‌ای پایدار، رقابت‌پذیر و امیدآفرین را برای نسل‌های آینده فراهم کند.