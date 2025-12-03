به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بالاخره و پس از تأخیر چندماه اعلام شد.

این فراخوان که پیش از این سالانه دو نوبت و در آبان و اردیبهشت هر سال برگزار می‌شد از سال گذشته به یک فراخوان تبدیل شد و در سال جاری نیز نوبت فراخوان جذب اردیبهشت ماه حذف شد و انتظار متقاضیان جذب برای برگزاری دو نوبتی فراخوان برآورده نشد.

تمام امید متقاضیان بعد از حذف نوبت اول جذب به برگزاری فراخوان جذب هیئت علمی در آبان ماه بود اما در ماه گذشته نیز انتظارها به پایان نرسید.

اکنون به نظر می‌رسد قفل جذب هیئت علمی باز شده و فراخوان جدید قرار است به زودی منتشر شود.

حسینعلی قبادی رئیس مرکز جذب در آخرین اظهارنظر خود در این باره اعلام کرده است: فرایند جذب اعضای هیئت علمی سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و هم اکنون در مرحله نیازسنجی رشته‌ها و گرایش‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها قرار دارد.

وی گفت: فرایند جذب اعضای هیئت علمی همواره و در هر سال چند مرحله تعریف شده دارد و مستلزم اقدامات متعدد است که نخستین گام در این مسیر، بر پایه آمایش آموزش عالی؛ اقدام برای نیازسنجی رشته‌ها و گرایش‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تصریح کرد: طبق همان اعلام قبلی، این نیازسنجی از اواخر آبان‌ماه به وسیله مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ابلاغ شده و دانشگاه‌ها اکنون بر اساس آمایش آموزش عالی، تعداد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف در سامانه ساعا ثبت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین همزمان، رایزنی‌های مثبتی با سازمان اداری و استخدامی کشور در جریان است تا پس از جمع‌بندی نتایج نیازسنجی‌ها در مرحله نخست، مجوز جذب اعضای هیأت علمی صادر شود.

گفتنی است انتشار فراخوان برای ثبت‌نام متقاضیان، گام بعدی این فرایند خواهد بود که در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه مهر رضوی مراجعه کنند.