  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

فراخوان جذب هیئت علمی ۱۴۰۴ در اواخر دی منتشر می‌شود

فراخوان جذب هیئت علمی ۱۴۰۴ در اواخر دی منتشر می‌شود

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم اعلام کرد: فراخوان جذب اعضای هیئت علمی پس از تکمیل نیازسنجی دانشگاه‌ها و تطبیق با آمایش آموزش عالی، در روزهای پایانی دی‌ماه منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسینعلی قبادی درخصوص فرایند فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: فرایند فراخوان مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده از پایان آبان‌ماه آغاز شد؛ وی در تشریح این نکته گفت: در این مرحله، مرکز جذب پس از هماهنگی‌های اولیه با سازمان اداری و استخدامی کشور، لزوم اقدام برای اعلام نیاز دانشگاه‌ها را به مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف منعکس کرد تا دانشگاه‌ها براساس شاخص‌های اعلامی وزارت، از جمله آمایش آموزش عالی و ملاحظات برنامه هفتم پیشرفت نیازهای خود را اعلام کنند. برای این اقدام دانشگاه‌ها یک ماه فرصت داشتند و خوشبختانه تا پایان آذرماه اطلاعات مورد نظر را اعلام کردند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: هم‌اکنون با مشارکت معاونت آموزشی، همکاری مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و مرکز هیئت امنا در مرحله تطبیق نیازهای اعلام شده دانشگاه‌ها با آمایش آموزش عالی قرار داریم که ظرف حداکثر ده روز به پایان خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: از فردا، پانزدهم دی‌ماه، بخش عملیاتی فرایند فراخوان آغاز می‌شود.

پس از تطبیق نهایی که تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و با پالایش آمارهای اعلامی از سوی دانشگاه‌ها، به یاری خداوند در اواخر دی‌ماه آگهی فراخوان منتشر خواهد شد و متقاضیان جذب می‌توانند در سامانه مهر رضوی ثبت‌نام کنند.

کد خبر 6713931
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها