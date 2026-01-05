به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسینعلی قبادی درخصوص فرایند فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: فرایند فراخوان مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده از پایان آبان‌ماه آغاز شد؛ وی در تشریح این نکته گفت: در این مرحله، مرکز جذب پس از هماهنگی‌های اولیه با سازمان اداری و استخدامی کشور، لزوم اقدام برای اعلام نیاز دانشگاه‌ها را به مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف منعکس کرد تا دانشگاه‌ها براساس شاخص‌های اعلامی وزارت، از جمله آمایش آموزش عالی و ملاحظات برنامه هفتم پیشرفت نیازهای خود را اعلام کنند. برای این اقدام دانشگاه‌ها یک ماه فرصت داشتند و خوشبختانه تا پایان آذرماه اطلاعات مورد نظر را اعلام کردند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: هم‌اکنون با مشارکت معاونت آموزشی، همکاری مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و مرکز هیئت امنا در مرحله تطبیق نیازهای اعلام شده دانشگاه‌ها با آمایش آموزش عالی قرار داریم که ظرف حداکثر ده روز به پایان خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: از فردا، پانزدهم دی‌ماه، بخش عملیاتی فرایند فراخوان آغاز می‌شود.

پس از تطبیق نهایی که تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و با پالایش آمارهای اعلامی از سوی دانشگاه‌ها، به یاری خداوند در اواخر دی‌ماه آگهی فراخوان منتشر خواهد شد و متقاضیان جذب می‌توانند در سامانه مهر رضوی ثبت‌نام کنند.