به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی هفته پژوهش با موضوع «تبیین مفهوم و مبانی معلم افسر سپاه پیشرفت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای» برگزار شد.

در ادامه برنامه‌های هفته پژوهش، نشست تخصصی «اندیشه و تجارب تربیتی اندیشمندان مسلمان در تربیت معلم» با محوریت تبیین الگوی «معلم افسر سپاه پیشرفت» در اندیشه مقام معظم رهبری، در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار شد، حجت‌الاسلام حیدر همتی به عنوان سخنران اصلی، این مفهوم را نه یک استعاره ادبی، بلکه چارچوبی نظری و راهبردی برای نقش معلم در گفتمان «پیشرفت اسلامی-ایرانی» خواند.

وی با تأکید بر تقابل پارادایمی «پیشرفت اسلامی» با «توسعه غربی»، خاطرنشان کرد: در الگوی غربی، آموزش ابزار توسعه اقتصادی است، اما در اندیشه رهبری، آموزش زیرساخت تمدن‌سازی است و معلم، افسر این سپاه پیشرفت محسوب می‌شود.»

همتی با تشریح مفاهیم «سپاه پیشرفت» به مثابه نهاد منسجم تعلیم و تربیت، و «افسر» به مثابه معلمِ فرمانده و مهندس هویت، اضافه کرد: «مأموریت این معلم-افسر، تربیت انسان تراز تمدن نوین اسلامی با مؤلفه‌های ایمان، عقلانیت متعهد، روحیه جهادی و خلاقیت خدمت‌محور است.»

وی در پایان، تحقق این الگو را مستلزم بازنگری در نظام تربیت‌معلم، ارتقای جایگاه اجتماعی معلمان و هم‌سوسازی نهادهای فرهنگی دانست.

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.