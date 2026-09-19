تاکید نماینده تایلند بر مفاهیم اخلاقی در «اسلام» و «بودیسم»

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر رسمی هیئتی از پادشاهی تایلند به جمهوری اسلامی ایران، «آپایشیپ»، معاون سفیر تایلند، با حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با علی اکبر ضیایی، رئیس مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون و رؤسای ادارات مرتبط، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، طرفین با تاکید بر پیوندهای دیرینه و ظرفیت‌های موجود، بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های دینی، فرهنگی و بین‌افرهنگی تمرکز کردند.

هیئت تایلندی و مسئولان مرکز گفت‌وگو، زمینه‌های گسترش تعاملات علمی و فرهنگی میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند تا از طریق دیپلماسی فرهنگی، پیوندهای میان دو ملت را تحکیم بخشند.

آپایشیپ در سخنانی که بر محوریت نقش معنوی دین در تکامل انسان استوار بود، فعالیت‌های مرکز گفت‌وگوی ادیان را از حوزه‌ای فراتر از یک تعامل ساده، به عنوان ضرورتی برای پیشرفت بشری قلمداد کرد.

وی با تأکید بر پتانسیل‌های بالقوه میان جمهوری اسلامی ایران و تایلند، خواستار گسترش چشم‌انداز همکاری‌های فرهنگی و دینی شد.

معاون سفیر تایلند در ادامه، حضور مقتدرانه و پررنگ نمایندگان دو کشور در عرصه‌های بین‌المللی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی را، کلید اصلی تعمیق روابط دوجانبه دانست.

آپایشیپ همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اسلام و بودیسم در زمینه ارائه چارچوب‌های اخلاقی و انسانی، بر ضرورت تقویت گفت‌وگو میان رهبران و اندیشمندان دینی دو کشور تأکید کرد.

وی پیشنهاد داد برای تداوم تعاملات، چارچوب مشخصی برای گفت‌وگوها تعیین شود تا نشست‌ها با تمرکز بیشتر بر موضوعات مشترک و با رویکردی عملیاتی برگزار شود.

ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی، تاریخی و فکری شخصیت شیخ احمد قمی

ضیایی ضمن معرفی مأموریت‌ها و ظرفیت‌های مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌ها، گفت: گفت‌وگوهای دینی صرفاً به مباحث الهیاتی محدود نبوده و موضوعات مرتبط با مسائل روز و زندگی انسان معاصر نیز در این گفت‌وگوها مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌ها به محورهای مورد بحث از جمله جوانان، خانواده، اخلاق، معنویت، هوش مصنوعی، ارزش‌های دینی و اخلاق زیستی اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به عضویت مرکز در شورای جهانی کلیساها، بیان کرد: نتایج گفت‌وگوهای دینی به‌صورت مکتوب تدوین شده و در محافل علمی و دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز گفت‌وگوی ادیان در این باره توضیح داد: گفت‌وگوهای دینی در چارچوب سیاست‌گذاری‌های مربوط به حوزه ادیان و پس از بررسی موضوعات در کمیته‌های مربوطه انجام می‌شود و مأموریت مرکز، زمینه‌سازی برای برگزاری گفت‌وگوهای دینی در بالاترین سطح میان طرفین است.

وی آمادگی این مرکز برای برگزاری گفت‌وگوهای دینی با تایلند به‌صورت منظم و متناوب و با همکاری سفارت تایلند در ایران اعلام کرد.

در ادامه، ظرفیت‌ها و تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه همزیستی ادیان و حضور نمایندگان ادیان در ساختارهای رسمی کشور نیز مورد اشاره قرار گرفت.

موضوع شیخ احمد قمی نیز به‌عنوان یکی از محورهای مهم همکاری فرهنگی و دینی مطرح شد و رئیس مرکز گفت‌وگوی ادیان با اشاره به ارتباط تاریخی شیخ احمد قمی با تایلند و نقش ایشان در شکل‌گیری تعامل میان اسلام و جامعه تایلند، بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی، تاریخی و فکری شخصیت ایشان، فراتر از جنبه‌های صرفاً گردشگری، تأکید کرد.

در پایان این نشست، بر لزوم تداوم و نهادینه‌سازی گفت‌وگوهای دینی ایران و تایلند، حضور متقابل نمایندگان دو کشور در برنامه‌های دینی، شناسایی موضوعات مشترک، تدوین چارچوب همکاری، بررسی امکان انعقاد تفاهم‌نامه و استفاده از ظرفیت شخصیت‌ها و مؤسسات مرتبط با شیخ احمد قمی تأکید شد.