حریق یک کبابی در خیابان دولت؛ حادثه مصدومی نداشت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، از وقوع حریق در یک واحد صنفی در خیابان دولت خبر داد و گفت: این حادثه تاکنون مصدومی نداشته است.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حدود ساعت ۱۰:۳۰ گزارشی مبنی بر وقوع حریق در یک مغازه در خیابان دولت به اورژانس اعلام شد. بر اساس گزارش‌های اولیه، این مغازه یک کبابی بوده و منزل مسکونی مجاور آن نیز دچار آتش‌سوزی و دودگرفتگی شده است.

تبریزی افزود: نیروهای اورژانس در محل حادثه حضور دارند و خوشبختانه تا این لحظه هیچ مصدومی گزارش نشده است.

سخنگوی اورژانس استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش نیروهای حاضر در محل، شرایط تحت کنترل است و تاکنون مورد خاصی از مصدومیت گزارش نشده است.