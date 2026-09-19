از ملت مبعوث تا دانشگاه مبعوث

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید آرایی، دانشیار سیاستگذاری عمومی، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مدیر گروه سیاست پژوهی در علوم انسانی سازمان «سمت»، در یادداشتی به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به اهمیت و ضرورت حضور مردم مبعوث در خیابان و تداوم آن در دانشگاه مبعوث پرداخت.

«ملت مبعوث» و «دانشگاه مبعوث» دو مفهوم کلیدی که جدا از هم نیستند، بلکه حلقه‌های یک زنجیره منطقی واحد را تشکیل می‌دهند که می‌توان آن را «از حماسه میدان تا رسالت دانش» نامید.

«ملت مبعوث» همان گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی بشارت داده بود، ملتی است که در پی یک آزمون تاریخی بزرگ، دچار تحول و بعثت شده و خود را موظف به ایفای رسالتی بزرگ می‌داند. بویژه آنکه دشمن آمریکایی- صهیونی پس از شکست قطعی نظامی و سیاسی در جنگ های تحمیلی دوم و سوم و نیز درگیری های پس از آن، در پی شکستن اراده ملی از طریق فلج کردن دو کانون قدرت یعنی سنگر میدان و سنگر دانشگاه است.

«دانشگاه مبعوث» نهادی است که از دل این برانگیختگی ملی سر برآورده و رسالت آن، تبدیل حماسه مردمی به یک رسالت علمی، فرهنگی و سیاسی است. این دانشگاه خود را سنگر آگاهی، مقاومت و اقتدار علمی کشور و جهش به سوی «ایران هر چه قوی تر» می‌داند.

تبیین و روشنگری ابعاد حقوقی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اقدامات و نقشه های ظالمانه دشمنان و در رأس آن دشمن آمریکایی- صهیونی علیه ملت ایران و تبدیل شدن به کانون جهاد تبیین وظیفه دانشگاه مبعوث است. دانشگاه‌ها باید همزمان با بازگشایی، به نقطه جوشان یک ملت مبعوث برای دفاع از ایران اسلامی تبدیل شوند. دانشگاه به عنوان رکن تمدن‌ساز و هسته امت‌ساز کشور، نقش کلیدی در تربیت نسل جدیدی دارد که باید معنای بعثت را زندگی کند؛ یعنی آگاه بودن، پرسش کردن و مسئول بودن.

ملت در میدان نبرد و مقاومت به بعثت می‌رسد و با حضور بیش از ۲۰۰ شبه خود، حماسه می‌آفریند. این حماسه برای ماندگاری و تبدیل شدن به یک جریان پایدار، نیازمند نهادی است که آن را از سطح هیجان به سطح درک عقلانی و سازمان‌یافته ارتقا دهد. دانشگاه مبعوث دقیقاً همین نقش را ایفا می‌کند. این نهاد، بازوی فکری و علمی ملت برانگیخته است تا «حماسه» را به «رسالت» تبدیل کند و افق‌های علمی جهان را فتح نماید. بنابراین، دانشگاه مبعوث نه یک نهاد جداگانه، بلکه «دانشگاهِ» همان «ملت مبعوث» است؛ نهادی که از دل تجربه ملی برخاسته تا آن تجربه را به یک برنامه علمی، فرهنگی و سیاسی برای آینده تبدیل کند.

در وضعیت کنونی، دانشگاه مبعوث از چند جهت دارای اهمیت راهبردی است و در این بین بویژه تشکل های اسلامی استادی و دانشجویی نقش و سهم بسزایی دارند:

«خط مقدم جنگ شناختی» : با تغییر ماهیت تهدیدات از بعد نظامی به جنگ شناختی، دانشگاه به اصلی‌ترین بستر برای مقابله با روایت‌سازی دشمن و تضعیف امید در جامعه تبدیل شده است. در این میدان، اساتید «فرماندهان» و دانشجویان «افسران» جبهه جهاد تبیین و امیدآفرینی هستند.

«کانون بعثت نخبگانی» : دانشگاه مبعوث محلی برای بعثت نخبگانی است؛ یعنی بیداری و به میدان آمدن ظرفیت‌های علمی و فکری کشور. در این رویکرد، استاد و دانشجو تنها حامل دانش نیستند، بلکه باید نسبت خود را با مسائل، نیازها و آینده جامعه بازتعریف کنند.

«شبکه‌سازی برای حل مسائل» : دانشگاه باید محور شبکه‌سازی نخبگان برای حل مسائل کشور باشد. همان‌گونه که بعثت مردم در میدان نبرد حافظ استقلال شد، در عرصه علمی نیز نیازمند حضور مجاهدانه نخبگان در میدان هستیم.

«انسجام دهی اجتماعی» : دانشگاه به عنوان مبدأ تحولات کشور، باید نماد تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی باشد بویژه در شرایط کنونی که با سنگین ترین هجمه های سخت افزاری و نرم افزاری دشمن مواجهیم.

نتیجه آنکه، «ملت مبعوث» و «دانشگاه مبعوث» دو روی یک سکه‌اند: ملت، انرژی و مشروعیت را از میدان می‌گیرد و دانشگاه، آن را به دانش، آگاهی و اقتدار پایدار تبدیل می‌کند. اگر این پیوند به درستی محقق شود، دانشگاه می‌تواند به نقطه جوشان ملتی تبدیل شود که دیگر تنها در خیابان‌ها، بلکه در عرصه آموزش و پژوهش نیز برای دفاع از ایران و ساختن تمدنی نوین آماده است.