به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فائو «سمپوزیوم جهانی فشردگی خاک» را با هدف رفع شکاف میان حوزههای پژوهش، مدیریت مزارع و مراتع و سیاستگذاری در زمینه توسعه، انتقال و هماهنگسازی دانش به صورت مجازی و رایگان برگزار میکند.
این سمپوزیوم جهانی از ۲۱ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی مصادف با ۳۰ شهریور تا اول مهر ماه ۱۴۰۵ خورشیدی با همکاری مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، مشارکت جهانی خاک (GSP) و دانشگاه آرهوس به صورت مجازی و رایگان در دانمارک برگزار میشود.
بنابر این گزارش، فشردگی خاک یکی از عوامل اصلی و رو به رشد تخریب اراضی در سراسر جهان است که بر اکوسیستمهای کشاورزی، جنگلی و مرتعی تأثیر میگذارد. این پدیده به عنوان تهدیدی کلیدی برای خاک، عمدتاً ناشی از تردد فشرده ماشینآلات کشاورزی، بهرهبرداری از جنگل، کوبیده شدن خاک توسط دام و فعالیتهای صنعتی است.
شدت این فشارها اغلب با عواملی همچون مدیریت نامناسب رطوبت خاک، شیوههای ناپایدار کاربری اراضی و افزایش ابعاد و وزن ماشینآلات کشاورزی تشدید میشود. فشردگی خاک تأثیرات منفی بر زمینهای زراعی، علفزارها، مراتع و اراضی جنگلی دارد و موجب پیامدهای زیانباری برای رشد گیاهان و میزان تولید محصولات زراعی و علوفه میشود، و همچنین خدمات و کارکردهای اکوسیستم را کاهش میدهد.
وسعت این تأثیرات و سرعت بازیابی کارکردهای خاک، به میزان فشردگی و تعامل میان عوامل متعدد مربوط به خاک و مدیریت آن بستگی دارد. با وجود پیشرفتهای علمی و فناوری، همچنان شکافهای قابلتوجهی در زمینه توسعه، انتقال و هماهنگسازی دانش میان حوزههای پژوهش، مدیریت مزارع و مراتع، و سیاستگذاری وجود دارد.
رفع این شکافها محور اصلی «همایش جهانی فشردگی خاک» است که با همکاری مشترک قرار است، برگزار شود.
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