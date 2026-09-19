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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

سمپوزیوم جهانی فشردگی خاک از سوی فائو برگزار می‌شود

سمپوزیوم جهانی فشردگی خاک از سوی فائو برگزار می‌شود

سازمان فائو «سمپوزیوم جهانی فشردگی خاک» را با هدف رفع شکاف میان حوزه‌های پژوهش، مدیریت مزارع و مراتع و سیاست‌گذاری در زمینه توسعه، انتقال دانش به صورت مجازی و رایگان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فائو «سمپوزیوم جهانی فشردگی خاک» را با هدف رفع شکاف میان حوزه‌های پژوهش، مدیریت مزارع و مراتع و سیاست‌گذاری در زمینه توسعه، انتقال و هماهنگ‌سازی دانش به صورت مجازی و رایگان برگزار می‌کند.

این سمپوزیوم جهانی از ۲۱ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی مصادف با ۳۰ شهریور تا اول مهر ماه ۱۴۰۵ خورشیدی با همکاری مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، مشارکت جهانی خاک (GSP) و دانشگاه آرهوس به صورت مجازی و رایگان در دانمارک برگزار می‌شود.

بنابر این گزارش، فشردگی خاک یکی از عوامل اصلی و رو به رشد تخریب اراضی در سراسر جهان است که بر اکوسیستم‌های کشاورزی، جنگلی و مرتعی تأثیر می‌گذارد. این پدیده به عنوان تهدیدی کلیدی برای خاک، عمدتاً ناشی از تردد فشرده ماشین‌آلات کشاورزی، بهره‌برداری از جنگل، کوبیده شدن خاک توسط دام و فعالیت‌های صنعتی است.

شدت این فشارها اغلب با عواملی همچون مدیریت نامناسب رطوبت خاک، شیوه‌های ناپایدار کاربری اراضی و افزایش ابعاد و وزن ماشین‌آلات کشاورزی تشدید می‌شود. فشردگی خاک تأثیرات منفی بر زمین‌های زراعی، علفزارها، مراتع و اراضی جنگلی دارد و موجب پیامدهای زیانباری برای رشد گیاهان و میزان تولید محصولات زراعی و علوفه می‌شود، و همچنین خدمات و کارکردهای اکوسیستم را کاهش می‌دهد.

وسعت این تأثیرات و سرعت بازیابی کارکردهای خاک، به میزان فشردگی و تعامل میان عوامل متعدد مربوط به خاک و مدیریت آن بستگی دارد. با وجود پیشرفت‌های علمی و فناوری، همچنان شکاف‌های قابل‌توجهی در زمینه توسعه، انتقال و هماهنگ‌سازی دانش میان حوزه‌های پژوهش، مدیریت مزارع و مراتع، و سیاست‌گذاری وجود دارد.

رفع این شکاف‌ها محور اصلی «همایش جهانی فشردگی خاک» است که با همکاری مشترک قرار است، برگزار شود.

کد مطلب 6951244

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