به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنهادجی، مسئول فعلی امور لجستیکی و امنیتی تیم ملی فوتبال فرانسه، روز چهارشنبه در پرونده‌ای که به «اهدای پول کیلیان امباپه» معروف شده، با اتهام‌هایی از جمله فساد یک مقام دولتی تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. دادستانی پاریس روز گذشته این موضوع را اعلام کرد.

طبق گزارش روزنامه «اکیپ»، محدودیت‌های قضایی اعمال‌شده علیه این افسر سابق پلیس، هرگونه تماس او با بازیکنان فعلی و سابق تیم‌های ملی فرانسه، کادر فنی کنونی تیم ملی، سرمربیان فعلی و پیشین تیم ملی، روسا و کارکنان فعلی و سابق فدراسیون فوتبال فرانسه و همچنین مدیران و معاونان اداره مرکزی نیروهای امنیتی جمهوری فرانسه از سال ۲۰۱۱ تاکنون را ممنوع کرده است.

این پرونده نخستین چالش جدی زین‌الدین زیدان از زمان آغاز به کار او به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه محسوب می‌شود. سنهادجی از سوی زیدان به عنوان مسئول لجستیک و امنیت کادر فنی انتخاب شده بود، اما در تمرینات تیم ملی فرانسه که قرار است از روز دوشنبه در کمپ کلرفونتن آغاز شود، حضور نخواهد داشت.

سنهادجی از سال ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۲۵ مسئول تأمین امنیت تیم ملی فرانسه بود. او پس از دریافت مبلغ ۶۰ هزار و ۳۰۰ یورو از کیلیان امباپه پس از جام جهانی ۲۰۲۲ و بدون اطلاع مقام‌های مافوق خود، مجبور شد پیش از موعد از پلیس ملی فرانسه بازنشسته شود.

سنهادجی در ژوئن ۲۰۲۳ و چند ماه پس از جام جهانی قطر، مبلغ ۶۰ هزار و ۳۰۰ یورو را از امباپه دریافت کرد. این مبلغ مربوط به پاداش امباپه از جام جهانی ۲۰۲۲ بود که به عنوان هدیه به سنهادجی پرداخت شد.

این موضوع در ژوئیه ۲۰۲۴ توسط یک بانکدار به «تراکفین»، واحد اطلاعات مالی وزارت دارایی فرانسه، گزارش شد و در پی آن تحقیقاتی قضایی درباره کار اعلام‌نشده و پولشویی مرتبط با فرار مالیاتی آغاز شد. در ژانویه ۲۰۲۶ نیز تحقیقات رسمی قضایی درباره این پرونده آغاز شد.

سنهادجی که نزد بازیکنان و فدراسیون فوتبال فرانسه از محبوبیت زیادی برخوردار بود، پس از آن به صورت مستقیم با فدراسیون فرانسه همکاری کرد و تیم ملی را در جام جهانی ۲۰۲۶ همراهی کرد. او در حال حاضر نیز عضو کادر فنی تیم ملی فرانسه و مسئول امور لجستیکی و امنیتی این تیم است.