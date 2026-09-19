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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

ویدئوی جنجالی شرکت ترکیه‌ای درباره انهدام تانک‌های «مرکاوا»+ فیلم

ویدئوی جنجالی شرکت ترکیه‌ای درباره انهدام تانک‌های «مرکاوا»+ فیلم

فیلم تبلیغاتی یک شرکت ترکیه ای در خصوص پهپادهای انتحاری آن توجه رسانه ها را به خود جلب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، شرکت اسکای داگر ترکیه که در حوزه صنایع دفاعی این کشور فعالیت می کند یک فیلم تبلیغاتی در خصوص پهپادهای انتحاری خود منتشر کرد.

در این فیلم تبلیغاتی تانک مرکاوا که توسط ارتش رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار می گیرد با پهپاد انتحاری ساخت شرکت مذکور هدف قرار گرفته و منهدم می شود.

پیشتر نیز تانک های مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی توسط رزمندگان فلسطینی و لبنانی با پهپادها و خمپاره ها و بمب های دست ساز هدف قرار گرفته بود و دیگر نشانه ای از شکوه و عظمت ساختگی این تانک ها در تبلیغات رسانه ای دیده نمی شود.

کد مطلب 6951256

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