تداوم رشد نرخ ارز در مرکز مبادله؛ دلار به ۱۶۶ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش‌های رسمی از تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آغاز معاملات ارزی در نخستین روز هفته، بیانی روشن از تداوم همان جریان افزایشی است که بازارساز در هفته‌های گذشته ترسیم کرده بود.

در تازه‌ترین ارقام ثبت‌شده بر روی تابلوی مرکز مبادله، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا به مرز ۱۶۶ هزار و ۳۷۶ تومان رسیده است که این عدد به‌وضوح نشان‌دهنده شیب صعودی قیمت‌ها در ابتدای هفته جاری است.

بررسی دقیق جزئیات تغییرات امروز شنبه ۲۸ شهریورماه در مقایسه با نرخ‌های پایان هفته گذشته، از استمرار تقاضای مؤثر در هر دو بخش حواله و اسکناس حکایت دارد. دلار آمریکا در حالی امروز با قیمت فروش ۱۶۶ هزار و ۳۷۶ تومان معامله شد که در آخرین روز کاری هفته قبل، در کانال ۱۶۵ هزار و ۸۷۹ تومان متوقف شده بود؛ تغییری محسوس که حکایت از رشد ۴۹۷ تومانی در ارزش این ارز پرتقاضا دارد. در سمت خرید نیز ارقام با رشد مشابه همراه بوده و به ۱۶۴ هزار و ۸۷۹ تومان رسیده تا شکاف عرضه و تقاضا در این بازه زمانی به شکلی متوازن‌تر پر شود.

این جریان رو به بالا، بازار یورو را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. یورو به عنوان دومین رکن اصلی در سبد ارزی کشور، با جهشی ۶۶۸ تومانی، نرخ فروش خود را به ۱۹۰ هزار و ۷۲۶ تومان رسانده است. درهم امارات که به عنوان ارز مرجع برای فعالان بخش بازرگانی نقشی کلیدی و استراتژیک دارد نیز از این فضای افزایشی عقب نمانده و با رشد ۱۳۴ تومانی، روی عدد ۴۵ هزار و ۳۰۳ تومان ایستاده است.

در سایر نمادهای ارزی، یوان چین نیز با ثبت رشد ۵۰ تومانی، به قیمت ۲۴ هزار و ۸۱۲ تومان رسید تا تابلوی معاملات در مجموع، فضایی سبز و صعودی را در اغلب ارزهای پایه به نمایش بگذارد.

البته در این میان، وون کره جنوبی شاهد نوسان معکوس بود؛ به‌طوری‌که نرخ هزار وون کره جنوبی با عقب‌نشینی از کانال‌های قبلی، به ۱۱۹ هزار و ۸۲۱ تومان رسید که افتی ۱،۴۳۹ تومانی را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد.

در سوی دیگر، ارزهایی همچون روبل روسیه و روپیه هند با ثبت تغییرات جزئیِ مثبت در جایگاه ۱،۹۷۶ و ۱،۷۳۳ تومان قرار گرفتند تا پرونده معاملات نخستین روز هفته با غلبه محسوس فاز صعودی در جریان‌های اصلی بازار بسته شود.