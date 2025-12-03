به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، در خصوص شیوع آنفلوآنزا در کشور اظهار کرد: هنوز به ایام پیک ابتلاء نرسیده‌ایم. ایام پیک ابتلاء در روزهای پایانی فصل پاییز است.

وی ادامه داد: البته توصیه ما به افرادی که جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند این است که حتماً واکسن آنفلوآنزا بزنند.

ظفرقندی تصریح کرد: البته زمان مناسب برای زدن واکسن آنفولانزا اوایل پاییز است اما اکنون هم بزنند توصیه می‌کنیم این کار انجام شود.