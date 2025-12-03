  1. سیاست
  2. دولت
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

ظفرقندی: افرادی که جزو گروه‌های پرخطر هستند، واکسن آنفلوآنزا بزنند

ظفرقندی: افرادی که جزو گروه‌های پرخطر هستند، واکسن آنفلوآنزا بزنند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: توصیه ما به افرادی که جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند این است که حتماً واکسن آنفلوآنزا بزنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، در خصوص شیوع آنفلوآنزا در کشور اظهار کرد: هنوز به ایام پیک ابتلاء نرسیده‌ایم. ایام پیک ابتلاء در روزهای پایانی فصل پاییز است.

وی ادامه داد: البته توصیه ما به افرادی که جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند این است که حتماً واکسن آنفلوآنزا بزنند.

ظفرقندی تصریح کرد: البته زمان مناسب برای زدن واکسن آنفولانزا اوایل پاییز است اما اکنون هم بزنند توصیه می‌کنیم این کار انجام شود.

کد خبر 6676765
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها