به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، در نشست سیاستی «بررسی نقش پرستاران در نظام سلامت» با بیان اینکه خروجی این نشستها باید به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود، اظهار داشت: اگر گردهماییها صرفاً به بحث و تبادل نظر محدود شود و به افزایش دسترسی مردم به خدمات ایمن، باکیفیت و مقرونبهصرفه منتهی نشود، عملاً کماثر خواهد بود.
وی با اشاره به انتقاد وارد بر نظام سلامت کشور در خصوص «گران اداره شدن خدمات»، گفت: هزینهبر شدن ساختار ارائه خدمات، دسترسی مردم به خدمت با کیفیت را دچار محدودیت میکند. این در حالی است که ما مجموعهای نزدیک به یک میلیون نفر نیروی انسانی در بخش دولتی و غیردولتی داریم که بخش بزرگی از آنها میتوانند در کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری نقشآفرینی کنند.
عبادی افزود: یکی از عوامل ترک خدمت یا مهاجرت همکاران، موضوع کرامت و احساس بیعدالتی حرفهای است. کرامت تنها به پرداختها محدود نمیشود؛ بلکه به این مربوط است که آیا فرد در جایگاه متناسب با دانش و مهارتش بهکار گرفته میشود یا خیر.
وی با بیان اینکه مدل ارائه خدمت در سالهای اخیر موجب دور شدن برخی گروهها از نقش اصلی آنها شده است، تصریح کرد: از ظرفیت پرستاران تخصصی، پزشکان عمومی و کارشناسان مامایی به اندازه کافی استفاده نمیشود. بخشی از نیروهای آموزشدیده ما به دلیل ساختار تخصصگرایی بیش از حد، عملاً از چرخه اصلی ارائه خدمت خارج شدهاند.
عبادی خاطرنشان کرد: حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد از فارغالتحصیلان ارشد و دکترای پرستاری در جایگاهی متناسب با تخصص خود فعالیت نمیکنند. این یعنی بخشی از ظرفیت مهم نظام سلامت بلااستفاده مانده است.
معاون پرستاری با اشاره به تجربیات بینالمللی گفت: در کشورهای پیشرو، نقش پرستاران، ماماها و کارشناسان بهداشت در ارائه خدمات اولیه سلامت محوری است. نتیجه این رویکرد، کاهش هزینهها، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم است.
وی ادامه داد: شرکتکنندگان داخلی و خارجی در این نشست نیز تجربه زیسته خود را ارائه خواهند کرد تا نشان دهند که استفاده هوشمندانه از نیروهای خط مقدم چگونه میتواند در خدمترسانی عادلانه و کارآمد نقش داشته باشد.
عبادی با اشاره به سیاست دولت در توسعه نظام پزشکی خانواده، افزود: پزشک خانواده تنها به حضور پزشک محدود نیست؛ همه گروههای سلامت باید در این ساختار نقشآفرینی کنند. ما انبوهی از فارغالتحصیلان کاربلد داریم که بسیاری از آنها علاقهای به کار در بیمارستان ندارند و باید از توان آنها در پیشگیری، مراقبت در منزل، مراقبت تسکینی و سایر خدمات جامعهمحور بهره گرفت.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، در پایان با قدردانی از اساتید، متخصصان و کارشناسان حاضر در این نشست سیاستی، گفت: امیدوارم خروجی این جلسه، گامی مؤثر برای توسعه سیاستهای مبتنی بر استفاده بهینه از منابع انسانی در نظام سلامت باشد و بتوانیم با تکیه بر ظرفیتهای پرستاران، ماماها و دیگر گروههای خط مقدم، مسیر تحقق عدالت و کارآمدی را هموارتر کنیم.
