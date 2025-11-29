به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اسکندری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بر ضرورت حرکت کشور از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و دانش‌بنیان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌های کشاورزی خادم سرمایه‌گذاران هستند و باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی با اطمینان و اعتماد کامل وارد عرصه سرمایه‌گذاری شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره نقش محوری سرمایه‌گذاری در تقویت اقتصاد کشور افزود: نقدینگی در جامعه وجود دارد و باید با هدایت درست این سرمایه‌ها را به سمت پروژه‌های مولد کشاورزی سوق داد.

وی کشاورزی سنتی را فاقد جذابیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: تنها با توسعه کشت گلخانه‌ای، شهرک‌های تخصصی و روش‌های نوین می‌توان بازده اقتصادی این بخش را افزایش داد.

اسکندری با بیان اینکه بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور در سطح ۱۶۰۰ هکتار در پارس‌آباد اردبیل ایجاد شده است، گفت: تاکنون حدود ۱۲۰۰ هکتار از این اراضی واگذار و ۳۵۰ هکتار به بهره‌برداری رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان دولت چهاردهم، ۸۰۰ تا ۹۰۰ هکتار از این شهرک به مرحله بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با تأکید بر تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و رفع موانع اداری برای سرمایه‌گذاران اضافه کرد: اراضی شهرک‌های کشاورزی به صورت اقساطی واگذار می‌شود و پس از انجام سرمایه‌گذاری، اسناد مالکیت به سرمایه‌گذاران تحویل خواهد شد.

به گفته وی، برای پروژه‌های دانش‌بنیان و طرح‌هایی که زودتر از موعد به بهره‌برداری برسند نیز مشوق‌ها و تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، امنیت غذایی را اولویت اساسی کشور دانست و یادآور شد: با توجه به چالش‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی، تولید محصولات کشاورزی در استان‌های مستعد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اسکندری همچنین به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده از انرژی‌های نو در شهرک‌های شیلاتی و گلخانه‌ای اشاره کرد و افزود: توسعه پنل‌های خورشیدی و بهره‌گیری از انرژی‌های نوین در دستور کار است تا بهره‌وری تولید و پایداری آن تضمین شود.

وی تصریح کرد: توسعه علمی مجموعه‌های بزرگ گلخانه‌ای با همکاری دانشگاه‌ها می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد کشاورزی منطقه ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی در پایان گفت: بهره‌برداری از هر گلخانه جدید، ایجاد فرصت‌های شغلی تازه و گامی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است.