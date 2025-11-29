  1. اقتصاد
استفاده از پنل‌ خورشیدی در شهرک‌های شیلاتی و گلخانه‌ای در دستورکار است

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، گفت: استفاده از پنل‌های خورشیدی در شهرک‌های شیلاتی و گلخانه‌ای و بهره‌گیری از انرژی‌های نوین در دستور کار است تا بهره‌وری تولید و پایداری آن تضمین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اسکندری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بر ضرورت حرکت کشور از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و دانش‌بنیان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌های کشاورزی خادم سرمایه‌گذاران هستند و باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی با اطمینان و اعتماد کامل وارد عرصه سرمایه‌گذاری شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره نقش محوری سرمایه‌گذاری در تقویت اقتصاد کشور افزود: نقدینگی در جامعه وجود دارد و باید با هدایت درست این سرمایه‌ها را به سمت پروژه‌های مولد کشاورزی سوق داد.

وی کشاورزی سنتی را فاقد جذابیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: تنها با توسعه کشت گلخانه‌ای، شهرک‌های تخصصی و روش‌های نوین می‌توان بازده اقتصادی این بخش را افزایش داد.

اسکندری با بیان اینکه بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور در سطح ۱۶۰۰ هکتار در پارس‌آباد اردبیل ایجاد شده است، گفت: تاکنون حدود ۱۲۰۰ هکتار از این اراضی واگذار و ۳۵۰ هکتار به بهره‌برداری رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان دولت چهاردهم، ۸۰۰ تا ۹۰۰ هکتار از این شهرک به مرحله بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با تأکید بر تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و رفع موانع اداری برای سرمایه‌گذاران اضافه کرد: اراضی شهرک‌های کشاورزی به صورت اقساطی واگذار می‌شود و پس از انجام سرمایه‌گذاری، اسناد مالکیت به سرمایه‌گذاران تحویل خواهد شد.

به گفته وی، برای پروژه‌های دانش‌بنیان و طرح‌هایی که زودتر از موعد به بهره‌برداری برسند نیز مشوق‌ها و تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، امنیت غذایی را اولویت اساسی کشور دانست و یادآور شد: با توجه به چالش‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی، تولید محصولات کشاورزی در استان‌های مستعد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اسکندری همچنین به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده از انرژی‌های نو در شهرک‌های شیلاتی و گلخانه‌ای اشاره کرد و افزود: توسعه پنل‌های خورشیدی و بهره‌گیری از انرژی‌های نوین در دستور کار است تا بهره‌وری تولید و پایداری آن تضمین شود.

وی تصریح کرد: توسعه علمی مجموعه‌های بزرگ گلخانه‌ای با همکاری دانشگاه‌ها می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد کشاورزی منطقه ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی در پایان گفت: بهره‌برداری از هر گلخانه جدید، ایجاد فرصت‌های شغلی تازه و گامی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است.

