به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر هیئت اقتصادی و تجاری مازندران به ازبکستان، نخستین نشست مشترک در تاشکند برگزار شد.
نیما حسینزاده، مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه آبزیپروری، مازندران را یکی از قطبهای تولید و صادرات ماهیان خاویاری، گرمآبی و سردآبی کشور معرفی کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد خاویار تولیدی استان به بازارهای جهانی صادر میشود.
وی هدف این سفر را رفع موانع صادراتی و توسعه همکاریهای دوجانبه دانست و افزود: با توجه به ظرفیت بازار ازبکستان، امکان افزایش صادرات ماهی و خاویار مازندران و گسترش همکاریهای شیلاتی میان دو طرف فراهم است.
وی ادامه داد: این نشست بهعنوان گامی مؤثر در تقویت روابط اقتصادی ایران و ازبکستان، بهویژه در حوزه شیلات و آبزیپروری ارزیابی میشود.
لازم به ذکر است در این نشست، مهمترین مسائل و موانع موجود در مسیر صادرات ماهی و محصولات شیلاتی استان مازندران به بازار ازبکستان مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مرتبط با الزامات بهداشتی، استانداردهای دامپزشکی، فرآیندهای قرنطینهای و صدور مجوزهای صادراتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طرفین همچنین بر ضرورت توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه شیلات و دامپزشکی تأکید کردند و تفاهماتی در راستای تسهیل فرآیندهای صادرات، ارتقای هماهنگیهای فنی، افزایش حجم مبادلات آبزیان و استمرار ارتباطات کارشناسی میان استان مازندران و کشور ازبکستان حاصل شد.
این نشست در راستای توسعه بازارهای هدف صادراتی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای شیلاتی استان مازندران برگزار شد و بر تداوم مذاکرات و پیگیری عملی تفاهمات انجامشده تأکید شد.
نظر شما