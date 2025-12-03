  1. ورزش
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

آغاز بلیت فروشی دربی از صبح پنج‌شنبه

بلیت فروشی برای دربی روز جمعه، فردا پنج‌شنبه از ساعت ۱۱ صبح انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بلیت فروشی برای مصاف پرسپولیس و استقلال از ساعت یازده روز پنج‌شنبه ۱۳ آذر به صورت انحصاری در سایت https://footballeticket.ir/ آغاز خواهد شد.

بلیت فروشی در ۳۰ دقیقه ابتدایی تنها برای دارندگان کارت هواداری پرسپولیس (پرسپولیس کارت) امکانپذیر خواهد بود و پس از آن دسترسی برای خرید برای عموم آزاد خواهد شد.

گفتنی است کارت هواداری پرسپولیس (پرسپولیس کارت)، یک کارت اعتباری بانکی است که کلیه عملیات بانکی با آن قابل انجام است. دارندگان آن از مزایایی چون بهره‌مندی از اولویت تهیه بلیت مسابقات پرسپولیس نیز بهره‌مند خواهند بود.

پرسپولیس کارت، به شکل انحصاری توسط بانک شهر صادر می‌شود. علاقمندان به دریافت آن می‌توانند به صورت حضوری به شعب و پیشخوان‌های این بانک مراجعه نمایند یا آن را به شکل غیر حضوری از طریق همراه شهر پلاس، تهیه نمایند.

