به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس عصر چهارشنبه با حضور مسئولان ارشد صنعت برق کشور و استان در شیراز برگزار شد.

محمود رضایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در این مراسم با اشاره به نقش راهبردی صنعت برق در توسعه استان، تغییرات مدیریتی را در راستای بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای بومی و مدیران متخصص ارزیابی کرد و گفت: با توجه به آشنایی کامل نواب قائدی به موضوعات فنی و مسائل حوزه انرژی، انتظار می‌رود پروژه‌های کلان انتقال و فوق توزیع برق در فارس و بوشهر با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود و دستاوردهای اخیر صنعت برق تداوم یابد.

محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و هوشمندسازی شبکه گفت: مهم‌ترین برنامه صنعت برق برای تابستان سال آینده، توسعه نصب کنتورهای هوشمند و کاهش بار از طریق اطلاع‌رسانی و مشارکت مردمی است تا نیاز به اعمال محدودیت برای مردم به حداقل برسد.

وی تداوم همکاری مدیران جدید با مجموعه توانیر را راهگشای عبور از چالش ناترازی انرژی دانست.

نواب قائدی، مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه‌ای فارس نیز با قدردانی از اعتماد مسئولان و خدمات مدیر پیشین تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با کمک کارکنان پرتلاش، استفاده از فناوری‌های نوین، تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی و ارتباط نزدیک با رسانه‌ها، مسیر توسعه پایدار شبکه برق استان را با قدرت ادامه دهیم و در شرایط سخت نیز پایداری شبکه را حفظ کنیم.

در این مراسم، از زحمات «یداله حقیقی» در دوره مسئولیت وی و دستاوردهای به‌دست‌آمده در حوزه پایداری شبکه برق استان قدردانی شد.