الله‌داد: ۱۴ پروژه برای جبران ناترازی برق کشور تعریف شد

شیراز-معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر بابیان اینکه هرسال حدود یک‌میلیون انشعاب جدید در خانگی،کشاورزی و صنعتی به شبکه برق اضافه می‌شود از تعریف ۱۴ پروژه برای جبران ناترازی برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الله‌داد، صبح سه‌شنبه در آئین گشایش بیستمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون سیستم‌های قدرت، اظهار کرد: این پروژه‌ها میزان تولید را در بخش‌های مختلف حرارتی سیکل ترکیبی و بخش تجدیدپذیر (عمدتاً انرژی خورشیدی) افزایش می‌دهد.

وی افزود: اقداماتی نیز برای مهار و مدیریت مصرف و افزایش کنترل پذیری مصرف انجام شده؛ چراکه در شرایطی که نمی‌توان با قیمت، افزایش مصرف را مهار کرد، باید آن را با مانیتورینگ و فرمان پذیری از راه دور، کنترل کرد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: با وجود شکاف میان تولید و مصرف، شبکه سراسری برق ایران، بیست و دومین سال بدون بلک اوت (خاموشی گسترده شبکه برق) خود را پشت سر گذاشته و این نتیجه هنرنمایی و تلاش‌های متخصصان و مدیران صنعت برق کشور در حوزه حفاظت است.

الله‌داد با بیان اینکه هرساله شاهد افزایش نیاز مصرفی در بخش‌های مختلف خانگی، کشاورزی و صنعتی هستیم، اظهار کرد: نمی‌توان به عدم تناسب تولید و مصرف «ناترازی»، بلکه شکافی عمیق ایجاد شده است.

وی افزود: هرسال حدود یک‌میلیون انشعاب جدید در خانگی، کشاورزی و صنعتی به شبکه برق اضافه می‌شود.

الله‌داد با اشاره به تأثیر قیمت پایین انرژی در افزایش مصرف بخش‌های صنعتی و تجاری، بیان کرد: همچنین به‌خاطر، کاهش فشار آب و ضرورت استفاده از الکتروپمپ‌ها، شاهد افزایش بار پیش‌بینی نشده‌ای در هرسال هستم.

وی تصریح کرد: استفاده از الکتروپمپ‌های خانگی، ورود خودروهای برقی در حوزه حمل و نقل، افزایش دیتا سنترها، برقی شدن چاه‌های کشاورزی و ماینرها، سالانه بیش‌از ۲ هزار مگاوات بار پیش‌بینی نشده را به شبکه برق کشور اضافه می‌کند.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با بیان اینکه این اضافه بار، رشد نامتعارفی بویژه در بخش‌های کشاورزی و خانگی داشته است، گفت: از سال ۵۷ به‌طور متوسط هرسال چهار تا پنج‌درصد افزایش بار داشتیم و این درصد، در ابتدا، یعنی زمانی که مصرف ۱۰ هزار وات بود؛ با اضافه‌شدن ۲ نیروگاه قابل جبران بود؛ اما هنگامی که تقاضا به نزدیک ۸۰ هزار وات رسیده، جبران پنج‌درصد، بسیار هزینه‌بر و دشوار است.

وی بیان کرد: این شکاف از ۱۳۹۷ آغاز شد، اما با بارندگی خوب در سال‌های ۹۸ و ۹۹، این ناترازی چندان ملموس نبود؛ اما متأسفانه با سرکوب قیمت‌ها سال به سال بدتر شد تا به این واگرایی در سال‌های اخیر رسیده است.

الله‌داد ادامه داد: از سال گذشته اقدامات خوبی در شرکت‌های پنجاه و پنجگانه برق منطقه‌ای و توزیع برق کشور انجام شده و موفق شدیم بخشی از این رشد مصرف را مهار کنیم، اما جامعه تاب‌آوری اصلاح قیمت یک‌باره را ندارد.

مقایسه افزایش بار مصرف برق در ایران و دنیا

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با مقایسه شدت مصرف انرژی در ایران و دنیا طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳، گفت: درحالی‌که ما ۷۵ درصد افزایش مصرف داشته‌ایم، در دنیا شاهد کاهش ۳۵ درصدی بار مصرفی هستیم.

الله‌داد ادامه داد: یک اصطلاح تلخی وجود دارد که انرژی ارزان، باج ناکارآمدی مدیریت انرژی به مشترکین و مردم است و این مساله، چالش دشواری را در حکمرانی انرژی برای ما ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: نزدیک به ۵۰۰ مشترک صنعتی با مصرف نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات برق در کشور وجود دارد که عمدتاً صنایع انرژی بر فولادی، آلومینیومی، مس و صنایع سیمانی هستند.

الله‌داد اعلام کرد: با نصب رله‌های جدید، نزدیک ۷ هزار مگاوات برق را تقریباً کنترل‌پذیر کردیم که تقریباً ۷۶ مشترک بزرگ ما را شامل می‌شود و برای ۳۱ مورد نیز تا پایان سال نصب می‌شود.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: در حوزه حفاظت شبکه سراسری انتقال برق، ۹۰ درصد عملکرد مثبت داشته‌ایم موجب افتخار سیستم حفاظتی صنعت برق کشور است و مشکلات مخابراتی، اشکالات سیستم‌های دی سی و ای سی، مشکلات رله‌ها و عوامل انسانی نیز ازجمله مشکلات ۱۰ درصد باقی مانده بوده است.

