به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اللهداد، صبح سهشنبه در آئین گشایش بیستمین کنفرانس بینالمللی حفاظت و اتوماسیون سیستمهای قدرت، اظهار کرد: این پروژهها میزان تولید را در بخشهای مختلف حرارتی سیکل ترکیبی و بخش تجدیدپذیر (عمدتاً انرژی خورشیدی) افزایش میدهد.
وی افزود: اقداماتی نیز برای مهار و مدیریت مصرف و افزایش کنترل پذیری مصرف انجام شده؛ چراکه در شرایطی که نمیتوان با قیمت، افزایش مصرف را مهار کرد، باید آن را با مانیتورینگ و فرمان پذیری از راه دور، کنترل کرد.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: با وجود شکاف میان تولید و مصرف، شبکه سراسری برق ایران، بیست و دومین سال بدون بلک اوت (خاموشی گسترده شبکه برق) خود را پشت سر گذاشته و این نتیجه هنرنمایی و تلاشهای متخصصان و مدیران صنعت برق کشور در حوزه حفاظت است.
اللهداد با بیان اینکه هرساله شاهد افزایش نیاز مصرفی در بخشهای مختلف خانگی، کشاورزی و صنعتی هستیم، اظهار کرد: نمیتوان به عدم تناسب تولید و مصرف «ناترازی»، بلکه شکافی عمیق ایجاد شده است.
وی افزود: هرسال حدود یکمیلیون انشعاب جدید در خانگی، کشاورزی و صنعتی به شبکه برق اضافه میشود.
اللهداد با اشاره به تأثیر قیمت پایین انرژی در افزایش مصرف بخشهای صنعتی و تجاری، بیان کرد: همچنین بهخاطر، کاهش فشار آب و ضرورت استفاده از الکتروپمپها، شاهد افزایش بار پیشبینی نشدهای در هرسال هستم.
وی تصریح کرد: استفاده از الکتروپمپهای خانگی، ورود خودروهای برقی در حوزه حمل و نقل، افزایش دیتا سنترها، برقی شدن چاههای کشاورزی و ماینرها، سالانه بیشاز ۲ هزار مگاوات بار پیشبینی نشده را به شبکه برق کشور اضافه میکند.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با بیان اینکه این اضافه بار، رشد نامتعارفی بویژه در بخشهای کشاورزی و خانگی داشته است، گفت: از سال ۵۷ بهطور متوسط هرسال چهار تا پنجدرصد افزایش بار داشتیم و این درصد، در ابتدا، یعنی زمانی که مصرف ۱۰ هزار وات بود؛ با اضافهشدن ۲ نیروگاه قابل جبران بود؛ اما هنگامی که تقاضا به نزدیک ۸۰ هزار وات رسیده، جبران پنجدرصد، بسیار هزینهبر و دشوار است.
وی بیان کرد: این شکاف از ۱۳۹۷ آغاز شد، اما با بارندگی خوب در سالهای ۹۸ و ۹۹، این ناترازی چندان ملموس نبود؛ اما متأسفانه با سرکوب قیمتها سال به سال بدتر شد تا به این واگرایی در سالهای اخیر رسیده است.
اللهداد ادامه داد: از سال گذشته اقدامات خوبی در شرکتهای پنجاه و پنجگانه برق منطقهای و توزیع برق کشور انجام شده و موفق شدیم بخشی از این رشد مصرف را مهار کنیم، اما جامعه تابآوری اصلاح قیمت یکباره را ندارد.
مقایسه افزایش بار مصرف برق در ایران و دنیا
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با مقایسه شدت مصرف انرژی در ایران و دنیا طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳، گفت: درحالیکه ما ۷۵ درصد افزایش مصرف داشتهایم، در دنیا شاهد کاهش ۳۵ درصدی بار مصرفی هستیم.
اللهداد ادامه داد: یک اصطلاح تلخی وجود دارد که انرژی ارزان، باج ناکارآمدی مدیریت انرژی به مشترکین و مردم است و این مساله، چالش دشواری را در حکمرانی انرژی برای ما ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: نزدیک به ۵۰۰ مشترک صنعتی با مصرف نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات برق در کشور وجود دارد که عمدتاً صنایع انرژی بر فولادی، آلومینیومی، مس و صنایع سیمانی هستند.
اللهداد اعلام کرد: با نصب رلههای جدید، نزدیک ۷ هزار مگاوات برق را تقریباً کنترلپذیر کردیم که تقریباً ۷۶ مشترک بزرگ ما را شامل میشود و برای ۳۱ مورد نیز تا پایان سال نصب میشود.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: در حوزه حفاظت شبکه سراسری انتقال برق، ۹۰ درصد عملکرد مثبت داشتهایم موجب افتخار سیستم حفاظتی صنعت برق کشور است و مشکلات مخابراتی، اشکالات سیستمهای دی سی و ای سی، مشکلات رلهها و عوامل انسانی نیز ازجمله مشکلات ۱۰ درصد باقی مانده بوده است.
