حقیقی: استان فارس پهناورترین شبکه برق رسانی کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله حقیقی، صبح سه‌شنبه در جلسه برق منطقه‌ای فارس با اشاره به اینکه حل معضل ناترازی انرژی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و دستورات مقام عالی وزارت در خصوص توسعه زیرساخت‌های صنعت برق کشور، برنامه جامع توسعه برق فارس با هدف ایجاد همسویی در سطوح مدیریتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تا پایان دولت چهاردهم تدوین شده است.

وی با یادآوری اینکه از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۴۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳,۸۰۳ میلیارد تومان تحت مدیریت شرکت برق منطقه‌ای فارس به بهره‌برداری رسیده است، ادامه داد: برنامه‌ریزی لازم برای اجرای ۷۶ پروژه جدید با اعتباری بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز انجام شده که در صورت تزریق به‌موقع نقدینگی، تا پایان دولت چهاردهم به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس با بیان اینکه موضوع ناترازی ریشه در دهه‌های گذشته دارد، تدوین نقشه راه توسعه را یکی از راهبردهای اصلی برای تسریع در رفع این مشکل دانست و افزود: هدف از این برنامه، استفاده بهینه از ظرفیت‌های زیرساختی موجود، همگرایی مدیران و تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و فنی است.

حقیقی با اشاره به اینکه شبکه تحت پوشش این شرکت پهناورترین شبکه برق کشور است، گفت: توسعه به‌هنگام و بهره‌برداری هدفمند از تأسیسات موجود، کلید اصلی در استمرار خدمت‌رسانی به مردم استان‌های فارس، بوشهر است.

وی از ایجاد هسته‌های برنامه‌ریزی و پایش مستمر پروژه‌ها برای تضمین اجرای مؤثر این برنامه خبر داد و ادامه داد: اجرای هر برنامه‌ای بدون همگرایی ارکان مدیریتی و بازنگری در ساختارهای اجرایی ممکن نیست؛ از این‌رو بازآرایی کارگروه‌های مهندسی و مدیریتی شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس در پایان خاطرنشان کرد: با تکیه بر دانش و تجربه نیروهای متخصص و با اتکا به سیاست‌های دولت چهاردهم، مسیر توسعه صنعت برق در فارس با امید و اطمینان ادامه خواهد یافت.