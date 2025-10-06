به گزارش خبرگزاری مهر،یدالله حقیقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به ویژه شهدای صنعت برق،گفت: اگر امروز در کمال امنیت و آرامش، در سنگر خدمت‌رسانی به مردم و تأمین برق پایدار برای کشور فعالیت می‌کنیم، این آسایش و اقتدار را مدیون خون پاکی هستیم که در دوران دفاع مقدس برای دفاع از این آب و خاک بر زمین ریخته شد.

وی با تأکید بر پیوند عمیق میان سنگر دفاع و سنگر خدمت، ادامه داد: رزمندگان دیروز، با جان‌فشانی خود چراغ عزت و استقلال را برای این میهن روشن کردند و امروز وظیفه ما در صنعت برق، به عنوان ادامه‌دهندگان راه آن عزیزان، روشن نگه داشتن چراغ خانه‌ها و چرخ صنعت کشور است. هر تلاش برای پایداری شبکه و خدمت‌رسانی بی‌وقفه، نوعی جهاد در مسیر آرمان‌های همان شهداست.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس افزود: برگزاری یادواره‌ها تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و یادآوری این مسئولیت بزرگ است که فرهنگ ایثار، مقاومت و از خودگذشتگی را در محیط کار و زندگی خود ساری و جاری کنیم.