به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک‌شدن به دربی ۱۰۶ میان پرسپولیس و استقلال که طبق برنامه قرار است ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در ورزشگاه امام‌خمینی اراک برگزار شود، نگاه به تاریخ نشان می‌دهد که این مسابقه سنتی تنها چند بار در طول بیش از نیم‌قرن رقابت، خارج از تهران برگزار شده است که تاکنون سه دربی رسمی خارج از تهران برگزار شده و دربی پیشِ رو چهارمین تقابل خارج از پایتخت خواهد بود.

دربی ۳۹ — بندرعباس؛ نخستین جدال خارج از پایتخت

این بازی در حالی ۷ بهمن ۱۳۷۳ با نتیجه صفر - صفر همراه بود که مسابقه برگشت یکی از مراحل لیگ آن فصل بود که به دلیل حوادث و محرومیت‌های ناشی از دیدار رفت، از تهران خارج و به بندرعباس منتقل شد. دربی ۳۹ نخستین تجربه جدی برگزاری شهرآورد در شهری غیر از پایتخت به‌شمار می‌آید.

دربی ۵۳ — تبریز؛ تساوی در هوای سرد

در فصل ۸۱–۸۲، به دلیل بازسازی و مشکلات چمن ورزشگاه آزادی، تصمیم گرفته شد تا بازی سرخابی‌های پایتخت در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شود. دیداری که با تساوی یک - یک دو تیم همراه بود. علی سامره برای استقلال و علی انصاریان از روی نقطه پنالتی برای پرسپولیس گل زدند.

دربی ۱۰۴ — اراک؛ اولین پیروزی خارج از تهران

پس از دو دهه که هیچ دربی بیرون از پایتخت برگزار نشده بود، بازی شماره ۱۰۴ در لیگ برتر ۱۴۰۳–۱۴۰۴ دوباره به خارج از تهران و باز هم به دلیل عملیات تعمیر استادیوم آزادی منتقل شد. این دیدار در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳ به میزبانی ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار شد که پرسپولیس با گل پنالتی محمدحسین کنعانی‌زادگان این مسابقه را برد. این نخستین برد ثبت‌شده دربی خارج از تهران محسوب می‌شود.

دربی ۱۰۶ — دوباره اراک

حالا پرسپولیس و استقلال قرار است چهارمین دربی خود را خارج از تهران از ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه ۱۴ آذرماه برگزار کنند تا اینگونه بازی ۱۰۶ دو رقیب سنتی در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر رقم بخورد.

در طول دهه‌ها رقابت سرخابی‌ها، روند برگزاری دربی نشان می‌دهد که خروج مسابقه از تهران همیشه یک «تصمیم استثنایی» بوده است؛ چه به دلیل حوادث، چه بازسازی استادیوم‌ها و چه تصمیم‌های موقتی سازمان لیگ و چه موارد انضباطی