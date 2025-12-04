به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دربی ۱۰۶ پایتخت میان پرسپولیس و استقلال در آستانه برگزاری است، بررسی‌ها نشان می‌دهد این مسابقه تاریخی دیگر جایگاه گذشته خود در میان بازی‌های مهم فوتبال جهان را ندارد.

رقابتی که در دهه‌های ۹۰ میلادی و اوایل قرن بیست‌ویکم در کنار شهرآوردهای بزرگ میلان، گلاسکو، بوینوس‌آیرس آرژانتین و ریو برزیل شناخته می‌شد، امروز در رسانه‌های بین‌المللی با کمترین بازتاب ممکن مواجه است.

دربی تهران، نماد شور و هیجان فوتبال ایران و از بزرگ‌ترین شهرآوردهای آسیا، روزگاری جزو آن دسته بازی‌هایی بود که رسانه‌های بین‌المللی برای آن عکس و گزارش می‌فرستادند. مجله جهانی World Soccer حتی آن را در میان ۲۵ دربی برتر جهان معرفی کرد. با این حال، روندی که طی ۱۰–۱۵ سال اخیر آغاز شده، دربی تهران را به تدریج از صحنه جهانی کنار زده است.

دیدار پرسپولیس و استقلال طی سال‌های گذشته از نظر محبوبیت داخلی همچنان یکی از پرتماشاگرترین رویدادهای ورزشی ایران محسوب می‌شود، اما شاید کاهش کیفیت فنی مسابقات، مشکلات زیرساختی ورزشگاه‌ها در افت هیجان این مسابقه از نگاه رسانه‌های معتبر دنیا جا نمانده است.

رسانه‌های بین‌المللی که پیش‌تر به طور گسترده درباره شور هواداران و فضای ویژه آزادی گزارش منتشر می‌کردند، اکنون تنها به صورت پراکنده و در قالب گزارش‌های عمومی به این موضوع می‌پردازند.

بررسی نمونه‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که نه‌تنها پوشش خبری در هفته‌های اخیر به حداقل رسیده، بلکه حتی گزارش‌های تحلیلی نیز عمدتاً به مسائل حاشیه‌ای مانند زیرساخت‌ها، محدودیت حضور تماشاگران زن و مشکلات مالی باشگاه‌ها اشاره دارند.

این در حالی است که در دهه‌های گذشته، دربی تهران بارها در فهرست مهم‌ترین بازی‌های دنیا قرار گرفته و به‌عنوان یکی از پرتنش‌ترین و مهیج‌ترین شهرآوردهای آسیا معرفی شده بود.

توجه و سرمایه گذاری قابل توجه رسانه‌های دنیا روی بعضی از لیگ‌های خاص اروپایی یکی از عوامل دیگری است که باعث شده این بازی تاریخی از رادار رسانه‌های بین‌المللی خارج شود؛ از رقابت شدید بین لیگ‌های مطرح جهان برای جذب مخاطب گرفته تا مسیر نزولی سطح مسابقات لیگ برتر ایران و افت استانداردهای حرفه‌ای.

در نتیجه، دربی تهران که زمانی «بزرگ‌ترین دربی ناشناخته جهان» لقب گرفته بود، اکنون بیش از گذشته در حاشیه بی توجه جهانی قرار گرفته است اما همچنان برای فوتبال دوستان داخلی جذابیت دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه ۱۴ آذرماه در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار می‌شود.