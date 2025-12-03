  1. استانها
حفاری شبانه برای گنج در جنوب تهران؛ دادستان دستور پلمب داد

ری- دادستان ری از صدور دستور پلمب مقبره‌های خصوصی فاقد مالک در محوطه امامزاده عبدالله این شهرستان در پی کشف یک مورد حفاری غیرمجاز خبر داد.

محمدمهدی رحیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور دستور پلمب مقبره‌های خصوصی فاقد مالک در محوطه امامزاده عبدالله ری در پی کشف یک مورد حفاری غیرمجاز خبر داد و گفت: این اقدام در راستای صیانت از اماکن متبرکه و پیشگیری از وقوع جرایم مشابه انجام شده است.

دادستان ری با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر حفاری غیرقانونی در محوطه امامزاده عبدالله اظهار داشت: با دستور مستقیم دستگاه قضائی و پیگیری پلیس امنیت، متهم اصلی که با هدف کشف گنج اقدام به حفاری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: بررسی‌های میدانی نشان داد که این حفاری غیرمجاز در یکی از مقبره‌های خصوصی واقع در محوطه این امامزاده انجام شده بود و با توجه به پیشینه تاریخی ری و حساسیت اماکن مذهبی، صدور دستور اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفت.

دادستان ری تصریح کرد: بر اساس این دستور، مقبره‌های خصوصی فاقد مالک مشخص در امامزاده عبدالله شناسایی و پس از طی تشریفات قانونی، پلمپ خواهند شد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

رحیمی همچنین با اشاره به روند رسیدگی قضائی گفت: پرونده متهم اصلی این پرونده پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شده و روند رسیدگی با جدیت ادامه دارد.

وی تأکید کرد: چنانچه مالکان قانونی این مقبره‌های رها شده شناسایی شوند، می‌توانند با ارائه مستندات معتبر از طریق مراجع قضائی نسبت به رفع پلمپ اقدام کنند.

دادستان ری در پایان خاطرنشان کرد: ری به دلیل قدمت تاریخی همواره در معرض تهدید حفاری‌های غیرمجاز قرار دارد و دستگاه قضائی با هرگونه تعرض به میراث تاریخی و اماکن متبرکه به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

