به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «شکار»، «شیلات»، «بنیامین»، «ماموریت هوایی»، «پرتسا و کِی لو»، «پزشک کشیک»، «عقاب ها»، «مدرک جرم»، «جنگجوی پیروز»، «ترن»، «لوپِتو»، «فرشته ها با هم می‌آیند»، «دوست ربات من»، «آخرین پهلوان و ریشه های تاریکی»، «بازی خونی»، «اردک میلیون دلاری»، «روز باشکوه»، «شب در موزه ۱»، «دیدی و ارثیه فامیلی»، «شانگ چی و افسانه ده حلقه»، «سناتور»، «شب در موزه ۲»، «شیر فروش»، «راز سرقت قطار»، «زیستن»، «خانه عنکبوت»، «شب در موزه ۳»، «مزاحم»، «واکنش زنجیره‌ای»، «دور افتاده»، «تاراج»، «پلیس فروشگاه»، «حادثه»، «جنگ داخلی»، «شاهزاده روم»، «پسران گمنچه»، «اما کوچولو»، «بهترین فیلم اسلایم»، «مقر سری»، «نقش سهراب»، «پدربزرگ ها»، «کتاب جنگل» و «گرن توریسمو»؛ چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۵، ۱۶ و ۱۷ بهمن از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک و «شکار»

فیلم سینمایی «شکار» به کارگردانی مجید جوانمرد پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: احمد با یک کامیون حامل گوشت به سمت پایتخت در حرکت است. او عجله دارد تا قبل از زایمان همسرش محموله را تحویل بدهد و به زادگاهش بازگردد. در یکی از شهرهای بین راه توقف می‌کند و همان لحظه انفجاری در میدان شهر رخ می‌دهد و مجسمه‌ای که قرار بوده روز بعد پرده‌برداری شود منهدم می‌شود. احمد به سرعت از محل می‌گریزد. مأموران امنیتی به او مظنون می‌شوند.

پرویز پرستویی، زنده‌یاد خسرو شکیبایی، عنایت بخشی، علی آقاجانیان، مرحومه مهری ودادیان، منیژه سلیمی، نقی سیف جمالی و مرحوم نعمت‌الله گرجی در فیلم سینمایی «شکار» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شیلات» به کارگردانی رضا میرلوحی جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: اقدام های افشاگرانه خواجه ممد، که فرزندش را در مبارزات با روسای شیلات از دست داده است منجر به خودکشی رئیس شیلات می شود. خواجه ممد دزدی‌های رییس شیلات را به گوش مردم می رسانده است. رئیس جدید در نخستین اقدام خود سعی می کند از خواجه ممد زهر چشم بگیرد و وقتی او را همچنان یاغی می بیند تصمیم می گیرد او را در سردخانه شیلات حبس کند و به قتل برساند.

زنده‌یادان داود رشیدی، عباس قاجار و حسین شهاب در فیلم سینمایی «شیلات» هنرنمایی کرده اند.

شبکه دو و پخش یک انیمیشن

انیمیشن سینمایی «بنیامین» به کارگردانی محسن عنایتی چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ‌۷:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

انیمیشن «بنیامین» داستان کودکی به نام بنیامین است که همراه مادرش در مصر زندگی می کنند. مادر او توسط نیروهای فرعون اسیر می شود. او برای آزادی مادرش از زندان های فرعون، به سفری پرخطر می‌رود تا مادرش را نجات دهد و پدرش را که زندانی فرعون است، ملاقات کند.

فیلم سینمایی «ماموریت هوایی» به کارگردانی رهابی ماندرا و آلدو سواستیا جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۰ دقیقه بامداد از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کوین جولیو، بیسما کاریسما و مارتینو لیو آمده است: در سال ۱۹۴۷، در حالی که اندونزی در تلاش برای تحکیم استقلال خود است، هلند عملیات محصول را برای بازپس‌گیری کنترل بر مجمع‌الجزایر اندونزی آغاز می‌کند. در این شرایط پرآشوب، گروهی از هفت دانشجوی جوان موظف می‌شوند از پایگاه هوایی تازه تاسیس مگوو در یوجاکارتا دفاع کنند.

فیلم سینمایی «پرتسا و کِی لو» به کارگردانی تاوی وارتا جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۸:۴۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی پائولی کِسالا، لئون روکالا و کلارا ماتیلا؛ درباره پرتسا و کیلو ۲ پسر بچه ای است که علاقه زیادی به ماجراجویی دارند. روزی با پیدا کردن تکه ای نقشه در یک بطری که در دریا سرگردان بوده، به دنبال حل معمای این نقشه می‌افتند. آنها با دادن یک آگهی در روزنامه محلی، کتابی را دریافت می کنند که مابقی قسمت های نقشه در آن است.

فیلم سینمایی جدید «پزشک کشیک» به کارگردانی گوئیدو چی یِسا جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۸:۴۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی دیِگو آیاتانتونو، فرانک ماتانو، الِساندرو بِتی و جورجیا اِسپینِلی؛ درباره پی یِر فرانچسکو یک پزشک ایتالیایی است که پس از ۳۰ سال طبابت، اکنون به عنوان پزشک کشیک مشغول فعالیت بوده و بیماران اورژانسی که با یک سامانه تلفنی تماس می گیرند را در منزلشان معاینه می کند. او که همسرش را سال ها پیش از دست داده، پسرش را نیز در یک سانحه تصادف ۲ سال پیش از دست داده و از همین رو به فردی افسرده و تنها تبدیل شده است. هین مساله باعث شده او به عروس و نوه اش که تنها یادگاران پسرش هستند نیز بی توجهی نماید. شبی که پی یِر به خاطر کمر درد زیاد نمی تواند خود نزد بیمارانش برود، پسر جوانی به نام ماریو که به عنوان پیک تحویل غذا کار می کند را استخدام کرده تا به جای او به معاینه بیماران پرداخته و علائم آنها را تلفنی به پی یِر بگوید و او نیز از این طریق برای آنها دارو و نسخه تجویز کند.

فیلم سینمایی «عقاب ها» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان شنبه ۱۸ بهمن ساعت ۱۰ دقیقه بامداد از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: در جنگ ایران و عراق یک هواپیمای ارتش ایران، پس از انجام مأموریتی در خاک عراق، مورد حمله عراقی‌ها قرار می‌گیرد و در کردستان عراق سقوط می‌کند.

زنده‌یاد سعید راد، جمشید هاشم پور، زری برومند و زنده‌یاد رضا رویگری در فیلم سینمایی «عقاب ها» هنرنمایی کرده اند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «مدرک جرم» به کارگردانی منوچهر حقانی پرست جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پیش از انقلاب هنگام بازدید نخست‌وزیر از شهرداری، عده‌ای از کارمندان با وی عکس یادگاری انداخته‌اند. پس از انقلاب عده‌ای زمین خوار و دلال، که به عکس مزبور دست یافته‌اند یکی از کارمندان به نام نعمت خادم زاده را تهدید می‌کنند تا درمعامله غیرقانونی زمین به آنان کمک کند و گرنه آنان عکس را در اختیار هیئت پاکسازی قرار خواهند داد.

ماشاءاله افراشته، زنده‌یاد مرتضی احمدی، معصومه تقی‌پور، عنایت بخشی و زنده‌یاد حمیده خیرآبادی در فیلم سینمایی «مدرک جرم» هنرنمایی کرده اند.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «جنگجوی پیروز» به کارگردانی مجتبی راعی پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: گلین خانم سوگلـی ناصرالدین شاه از توطئه های انگلستان و ایادی‌اش با خبر می شود و درصدد خنثـی کردن توطئه بر می‌آید. از طرفـی آقاخان نوری، میرزا هاشم همسر پروین خواهر شاه را مجبور می کند تا همسـرش را طلاق بدهد چرا که او به پروین علاقه دارد.

اکبر عبدی، مرتضی ضرابی، فاطمه گودرزی و زنده‌یاد فردوس کاویانی در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ترن» به کارگردانی امیر قویدل جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

این فیلم در مورد قطار حامل سوخت است که با نقشه رئیس قطار و نیروهای انقلابی جهت رسیدن به مناطق سردسیر تغییر مسیر می‌دهد. در بین راه قطار متوقف شده و رئیس و همراهش بازداشت می‌شوند اما لوکوموتیوران مصمم می‌شود قطار را به مقصد برساند.

محمدجعفر صدیق، ماشاالله افراشته و هادی مشکوت در فیلم سینمایی «ترن» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه تهران «دوست ربات من» را پخش می‌کند

انیمیشن سینمایی «لوپِتو» به کارگردانی عباس عسگری چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: پدر علی در کارگاه لوپتو با یاد دادن ساخت اسباب بازی به بیمارانش، آن‌ها را درمان می‌کند. کارگاه اسباب‌بازی‌های خلاقانه لوپتو که بین کودکان ایرانی محبوبیت زیادی دارد با خرابکاری یک ناشناس تعطیل می‌شود.

فیلم سینمایی «فرشته ها با هم می آیند» به کارگردانی حامد محمدی چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم روایتگر داستان زندگی روحانی جوانی به نام احمد است که با همسرش لیلا زندگی را به سختی و تنگدستی می گذرانند. احمد برای تأمین معاش خانواده، در کنار تحصیل در حوزه، به کار برق کشی ساختمان نیز اشتغال دارد و به همین خاطر بعضا از سوی هم درس هایش نیز مورد شماتت واقع می شود. در همین شرایط، همسرش حامله شده و پس از زایمان آنها صاحب سه فرزند سه قلو می شوند.

فیلم سینمایی «دوست ربات من» به کارگردانی استفان شیمک پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ژود منلی، جونیر براون، گریگ لاتس، کیت براسل و بیل جنکینز آمده است: رابرت نوجوانی است که مهارت زیادی در بازی های رایانه ای دارد و پدرش هم در یک شرکت ساخت تجهیزات رایانه‌ای کار می‌کند. این شرکت در حال ساختن یک ربات مخصوص به مشکل بر می‌خورد و تصمیم می‌گیرد این ربات با نام مخفف رمه (ربات مصنوعی هوشمند) را منهدم کند. اما یک شب که رابرت با پدرش به شرکت رفته، به طور تصادفی رمه را در جایگاه وسایل اسقاطی می بیند، آن را برمی دارد و با خود به خانه می برد.

فیلم سینمایی «آخرین پهلوان و ریشه های تاریکی» به کارگردانی دمیتری دیاچنکو جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی ویکتور خورینیاک، میلا سیواتسایا، اکاترینا ویلکووا و النا یاکولووا آمده است: در شهر بلاگوریا همه چیز عجیب و غریب است و ایوان که از دنیای امروز توسط شمشیر جادویی و سفر در زمان به این شهر وارد شده است در آنجا ماندگار شده و با ماسیلیا نامزد است. در شهر مسابقات پهلوانی اجرا می شود که یک باره نیروهای تاریکی برای دزدیدن شمشیر جادویی به شهر حمله می کنند و ایوان و پیرزن و ماسیلیا و فینیس برای از بین بردن تاریکی سفری را آغاز می کنند..

فیلم سینمایی جدید «بازی خونی» به کارگردانی حسین میرزا محمدی جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم «بازی خونی» داستانی واقعی، حوالی سال ۱۳۶۰ را روایت می‌کند. گروهکی افراطی به نام سربداران، علیه امنیت کشور اقدام کرده و سعی دارند به عنوان جبهه سوم، نظام حاکم را به بن‌بست بکشانند.

ارسطو خوش رزم، سارا حاتمی، پیام احمدی نیا، مهیار شاپوری، کیسان دیباج و لیندا کیانی در فیلم سینمایی «بازی خونی» هنرنمایی کرده اند.

شبکه نمایش و «دور افتاده»

فیلم سینمایی «اردک میلیون دلاری» به کارگردانی وینسنت مک ایتی چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دین جونز، سندی دانکن و جو فلین خواهیم دید: استاد دلی یک اردک از آزمایشگاه تحقیقاتی خود، به عنوان اسباب بازی برای پسر خود به خانه می‌آورد، اما به زودی متوجه می شود که آن اردک تخم مرغ طلایی می سازد.

فیلم سینمایی «روز باشکوه» به کارگردانی کیانوش عیاری چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: قهرمان دوچرخه سواری به نام گل آقا پس از کسب مدال قهرمانی آسیا، در بازگشت به زادگاه خود با استقبال پرشور همشهریانش رو به رو می‌شود. مقامات دولتی شهر او را بلافاصله به فرمانداری می برند تا در جلسه ای که برای استقبال ورود خانواده سلطنتی به شهر تشکیل شده شرکت کند. فرماندار و مقام های نظامی و امنیتی از گل آقا می‌خواهند تا با استفاده از محبوبیت خود مردم را ترغیب کند که قالی‌های منازل خود را در اختیار فرمانداری بگذارند تا مسیر استقبال را با آن فرش کنند. گل آقا به این همکاری تن در نمی دهد اما پس از آن که برادر نامزدش، که خبرنگار شهر است، به عنوان محرک او ربوده می شود خواست فرماندار و مقام های نظامی را اجابت و مردم را به مشارکت دعوت می کند.

علی نصیریان، جمشید هاشم پور و علیرضا خمسه در فیلم سینمایی «روز باشکوه» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «شب در موزه ۱» به کارگردانی شاون لوی چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی بن استیلر، کارلا گوگینو و بیل کوبسآمده است: لری دیلی مرد بیکاری است که نگهبان شب یک موزه شده است. اما در طول شب، تمام مجسمه‌های مومی در موزه به جنب‌وجوش می‌افتند!

فیلم سینمایی «دیدی و ارثیه فامیلی» به کارگردانی دیتر هالروردن و کریستیان راتوکه چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ولفگانگ کیلینگ، گرهارد وولنر، کریستف هوفریشتر و کارل شولتس؛ ماجرای مردی ثروتمند است که می‌میرد و برای دیدی و پنج نفر دیگر ۱۰ میلیون دلار ارث باقی می‌گذارد. پنج نفر دیگر فهرست هر یک به نوعی می‌کوشند دیدی را از میان بردارند، در حالی که خود او از این موضوع بی‌خبر است.

فیلم سینمایی «شانگ چی و افسانه ده حلقه» به کارگردانی داستین دانیل کرتون چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان با بازی اواکوافینا، فلا چن، رونی چینگ و سیمو لیو آمده است: شانگ چی که یک مبارز استثنایی است و ده حلقه که قدرت بسیار زیادی را به او می دهد را در دستانش دارد با زنی مبارز ازدواج می کند. بچه‌هایشان شان و هرمن هم آموزش‌های رزمی می‌بینند. شان به اتفاق زنی به نام کیت که به او کمک می کند به دنبال یافتن پدر و مادرش است آنها به اتفاق هرمن به یک سرزمین عجیب راه پیدا می کنند که مادرش در آنجاست.

فیلم سینمایی «سناتور» به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: استوار حقگو مقدار زیادی هروئین جاسازی شده در کامیون علی حقیقت کشف می‌کند. علی از وجود هروئین‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و با اطلاعاتی که در اختیار استوار حقگو می‌گذارد استوار در می‌یابد که شبکه‌ ورود و توزیع هروئین را سناتوری انتصابی هدایت می‌کند.

بیژن امکانیان، فرامرز قریبیان، بهزاد رحیم‌خانی و عنایت بخشی در فیلم سینمایی «سناتور» ایفای نقش کرده اند.

فیلم سینمایی «شب در موزه ۲» به کارگردانی شاون لوی چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بن استیلر، ایمی آدامز، اوون ویلسون، استیو کوگان، هانک آزاریا و کریستوفر گست خواهیم دید: ری دیلی که در گذشته به عنوان نگهبان شیفت شب یک موزه فعالیت می‌کرد، اکنون تبدیل به یک تاجر موفق شده است. حال او بعد از مدت‌ها به شهر بازگشته و متوجه می‌شود که موزه تعطیل شده و بسیاری از اشیای عتیقه موجود در آن، به یک موسسه به نام اسمیتسونین منتقل شده است.

فیلم سینمایی «شیر فروش» به کارگردانی رابرت اشر پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی نورمن ویزدوم، ادوارد چاپمن، جری دزموند، جان له ماژرر و پنی مورل خواهید دید: یک شیرفروش که برای یک شرکت لبنیاتی کوچک کار می‌کند، شغلش توسط یک شرکت بزرگ تهدید می‌شود.

فیلم سینمایی «سناتور» به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «شب در موزه ۲» به کارگردانی شاون لوی پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «راز سرقت قطار» به کارگردانی موآ گلمل پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی توماس نورستروم، الکسا لاندبرگ، آروید برگ لف و الکسج مانولوو؛ ماجرای دو نوجوان به نام های جری و مایا است که تحت عنوان یک آژانس کارگاهی با رئیس پلیس راندولف در ماجرای کشف راز یک سرقت از قطار همکاری می کنند.

فیلم سینمایی «زیستن» به کارگردانی الیور هرمانوس پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی بیل نای، ایمی لو وود و الکس شارپ؛ درباره آقای ویلیامز یک مدیر میان‌رده بسیار مبادی آداب و اتوکشیده در بخش فضای عمومی شهرداری لندن در سال ۱۹۵۳ است. دکتر به ویلیامز می‌گوید که به دلیل ابتلا سرطان چندی بیشتر زنده نیست. او تصمیم گرفته در این مدت باقیمانده از نظم و قواعد خودساخته خشک و سخت و بی‌فایده و پوچ زندگی‌اش فاصله بگیرد و زندگی را به معنای واقعی آن تجربه کند.

فیلم سینمایی «خانه عنکبوت» به کارگردانی علیرضا داوود نژاد پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: پس از انقلاب، در بحبوحه ماجرای حمله نظامی طبس، چهار مرد تقی نیا، کامران، ثابتیان و تیمسار که وابستگی‌هایی به نظام شاهنشاهی پهلوی دارند، در ویلایی گرد آمده‌اند و در انتظارند تا کودتا پیروز شود.

زنده‌یاد جمشید مشایخی، زنده‌یاد عزت‌الله انتظامی، زنده‌یاد داوود رشیدی، مسعود بهنود و محمدرضا داوودنژاد در این فیلم بازی کرده اند.

فیلم سینمایی «شب در موزه ۳» به کارگردانی شاون لوی پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بن استیلر، بن کینگزلی، رابین ویلیامز، بیل کوبس، دن استیونز، دیک ون دایک، میکی رونی و اوون ویلسون خواهیم دید: لوح باستانی‌ که شب‌ها دوستان لری دیلی را در موزه زنده می‌کند، شروع به پوسیدن کرده است. حال لری برای جلوگیری از ناپدید شدن جادوی این لوح، سفری پرماجرا را همراه با دوستانش آغاز می‌کند.

فیلم سینمایی «مزاحم» به کارگردانی ادوارد مولینارو جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لینو ونتورا، ژاک برل و کارولین سلیر خواهیم دید: رالف میلان، یک قاتل، برای کشتن یک شاهد مهم به مونپلیه می‌رسد.

فیلم سینمایی «خانه عنکبوت» به کارگردانی علیرضا داوود نژاد جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «شب در موزه ۳» به کارگردانی شاون لوی جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «واکنش زنجیره ای» به کارگردانی اندرو دیویس جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کیانو ریوز، مورگان فریمن و ریچل وایز خواهیم دید: درست در زمانی که تیم تحقیقاتی دانشگاه در آستانه اثبات روش جدیدی است که با آن می توان از آب به جای سوخت استفاده کرد، در آزمایشگاه خرابکاری رخ می‌دهد و مدیر آن به قتل می رسد.

فیلم سینمایی «دور افتاده» به کارگردانی رابرت زمکیس جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی تام هنکس و هلن هانت؛ درباره یک مامور پست شرکت فدکس است که بر اثر سقوط هواپیمایش در یک جزیره‌ی دور افتاده مجبور می شود به تنهایی زندگی کند.

فیلم سینمایی «تاراج» به کارگردانی ایرج قادری جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: زینال بندری قاچاقچی سابقه‌دار تریاک توسط ستوان احمد رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر، دستگیر و روانه زندان می شود. اما با پرداخت رشوه محکومیت خود را به حبس تقلیل می دهد و پس از یک سال به دلیل خوش رفتاری آزاد می شود.

جمشید هاشم پور، بهزاد جوانبخش، زنده‌یاد فخری خوروش، سعید نیوندی و حسن زندی در فیلم سینمایی «تاراج» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پلیس فروشگاه» به کارگردانی استیو کار جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی کوین جیمز و جایما مایز آمده است: پاول بلارت مأمور امنیتی یک فروشگاه بزرگ است؛ او مردی چاق و بی‌عرضه است که مشکل قند دارد و هر بیست دقیقه یکبار باید چیز شیرینی بخورد تا از حال نرود، به همین دلیل نمی‌تواند وارد نیروی پلیس شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «مدرک جرم» به کارگردانی منوچهر حقانی پرست چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «حادثه» به کارگردانی منصور تهرانی پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: همسر احمد ضیایی دبیر تاریخ در تصادف با اتومبیل ۲ آمریکایی به نام‌های اردوارد و پل به شدت زخمی می‌شود. قانون کاپیتولاسیون مانع از دستگیری و محاکمه آنها است. احمد علیه ۲ آمریکایی شکایت می‌کند اما به جایی نمی‌رسد و در این میان همسرش فوت می کند.

اکبر زنجانپور، حسین عمرانی کاوه، صوری ظفر، محسن قبادی فرد، بهروز افراشته و زنده‌یاد نعمت اله گرجی در فیلم سینمایی «حادثه» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «جنگ داخلی» به کارگردانی الکس گارلند جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کریستین دانست، واگنر مورا، کیلی اسپینی، استیون مک‌کینلی هندرسون و سونویا میزونو آمده است: آمریکا در آینده ای نه چندان دور، دچار جنگ داخلی شده و در حال فروپاشی است. رئیس جمهور آمریکا به کمک ارتش تلاش دارد نیروهای مخالف، که متحدینی از ایالت های کالیفورنیا و تگزاس هستند را سرکوب کند و کنترل کشور را به دست آورد. داستان از نگاه لی روایت می شود که یک خبرنگار و عکاس جنگ است.

شبکه کودک «شاهزاده روم» را پخش می‌کند

انیمیشن سینمایی «شاهزاده روم» به کارگردانی هادی محمدیان چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۴ از شبکـه کودک پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: شاهزاده‌ی روم بانو ملیکا، باید برای مراسم عروسی‌اش با فرمانده کرایتوس آماده شود. اما شاهزاده‌ باایمان که دغدغه‌ عدالت و از بین‌ رفتن ظلم در سرزمینش را دارد کرایتوس را فرد مناسبی برای برقراری آرامش و امنیت در روم نمی‌داند و راضی به ازدواج با او نیست.

فیلم سینمایی «پسران گمنچه» به کارگردانی جیسون چونگ و اریک اونگ پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۴ از شبکـه کودک پخش می‌شود.

این فیلم با بازی پکین ابراهیم، عقیل یایا و سید احمد؛ داستان زندگی چند دوست صمیمی است که فوتبال تنها راه فرار از مشکلات روزمره و واقعیت تلخ زندگی‌شان است.

انیمیشن سینمایی جدید «اما کوچولو» به کارگردانی لئو لوییس لیو جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهید دید: اِما دختر بند انگشتی شجاع و جسوری است که در میان لاا بزرگ شده و از آنجا که هیچ انسانی درآنجا وجود ندارد، موجودی متفاوت و عجیب به نظر می رسد و همین باعث می شود تا از طرف همبازی های خود چندان پذیرفته نشود.

شبکه امید

فیلم سینمایی جدید «بهترین فیلم اسلایم» به کارگردانی مارتاین اسمیتس چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی بی بی اسپیک، پاتریک آلیف و دنیس ازنام؛ درباره دختری نوجوان به نام ایندی است که به واسطه سفر طبیعت‌گردی پدر و مادرش در گذشته زمانی که ایندی کودک بوده است به طور اتفاقی با یک غار عجیب روبرو شده است. در آنجا یک سنگ شگفت انگیز که معدن ماده تولیدکننده اسلایم است توسط ایندی کوچک کشف می‌شود.

فیلم سینمایی «مقر سری» به کارگردانی آریل شولمن و هنری جوست پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اوون ویلسون، مایکل پنا و واکر اسکوبل خواهیم دید: چارلی کینکید و دوستانش پس از پیدا کردن یک دفتر مرکزی مخفی در زیرزمین محل زندگی پدرش، ابر قهرمان بودن پدر را باور می کند! قابلیتی که سال ها پیش پدر طی مشاهده سقوط یک شی ناشناس از آسمان به آن دست یافته و دیگر وقت کافی صرف خانواده‌اش نمی‌کند.

فیلم تلویزیونی «نقش سهراب» به کارگردانی علی نیکومنش جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره روزهای اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. روستاییان و کشاورزان شادمان و ممنون از خدای خویش مشغول درو گندم هایی که کاشته اند هستند. سهراب نوجوانی ۱۴ ساله به همراه پدرش مشغول درو گندم است. او در پی این است که زودتر کار درو تمام شود و برای تفریح و گردش به مانند دیگر دوستانش در تعطیلات تابستان به شهر شیراز رود.

پویا چهل تنان، منوچهر محسنی، سهراب جمیله جعفری، سهراب امیر عباس مارزی، زهرا رضایی، حامد هوشیار و غلام رضا حسینیان در فیلم تلویزیونی «نقش سهراب» بازی کرده اند.

شبکه سلامت همراه با زیرنویس ویژه ناشنوایان

فیلم سینمایی «پدربزرگ‌ها» به کارگردانی سانتیاگو ریکوایجو چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می شود.

در این فیلم با بازی کارلوس ایگله سیاس، روبرتو آلوارز و ریمون باریا خواهیم دید: سه پدربزرگ که در دوران جوانیشان در حرفه خود مشغولیت بالائی داشتند؛ حالا در دوران بازنشستگی، صرفاً درگیر نوه‌هایشان هستند.

شبکه فراتر با کیفیت 4K

فیلم سینمایی «کتاب جنگل» به کارگردانی جان فاوارو پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بن کینگزلی، اسکارلت جوهانسون، نیل ستی و ادریس البا خواهیم دید: موگلی نوزادی است که در جنگل رها شده است. باگیرا، پلنگ سیاه او را پیدا کرده و به نزد خانوادۀ گرگ‌ها می‌برد. موگلی در کنار خواهرها و برادرهای گرگ خود بزرگ می‌شود. سال‌ها می‌گذرد و موگلی جنگل را خانۀ واقعی خود می‌داند تا این که با برگشت شیرخان همه چیز عوض می‌شود.

فیلم سینمایی «گرن توریسمو» به کارگردانی نیل بلومکمپ جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دیوید هاربر، اورلاندو بلوم، آرچی مادکوی، جری هالیول و جایمن هانسو خواهیم دید: مهارت‌های بالای یک گیمر در مجموعه بازی‌های ویدیویی گرن توریسمو، شانس تبدیل شدن او به یک راننده واقعی اتومبیل‌های مسابقه‌ای حرفه‌ای را برایش به ارمغان می‌آورد و شرکت نیسان قبول می کند اگر مجوز حرفه ای اتومبیل رانی را به دست آورد با او قرارداد امضا کند.