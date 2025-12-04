جزئیات سفر پیرصالحی به کابل؛ تسهیل صادرات دارو و تجهیزات به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، روز گذشته در سفر به افغانستان، وارد کابل شد.

در این سفر، زمینه‌های همکاری در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و سلامت عمومی و همچنین حمایت از شرکت‌های ایرانی در بازار افغانستان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این سفر فرصت مناسبی برای تقویت ارتباطات فنی، افزایش تعاملات تجاری و تبادل تجربیات مدیریتی در حوزه سلامت فراهم می‌کند.

ایجاد مسیرهای پایدار برای توسعه صادرات و همکاری‌های دارویی میان ایران و افغانستان از اهداف کلیدی سفر رئیس سازمان غذا و دارو به شمار می‌رود.

دیدار با وزیر صحت عامه افغانستان

در دیدار پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو و مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه افغانستان، موضوع تسهیل امور برای شرکت‌های ایرانی صادرکننده دارو به افغانستان مطرح شد و دو طرف بر ایجاد روندهای شفاف‌تر در حوزه صدور مجوزها و رفع موانع عملیاتی تأکید کردند.

طرف افغانستانی در ادامه خواستار همکاری سازمان غذا و داروی ایران در حوزه‌های فنی، آزمایشگاهی و کنترل کیفی فرآورده‌های دارویی شد تا ظرفیت‌های نظارتی این کشور تقویت شود.

همچنین موضوع همکاری مشترک برای مقابله با قاچاق و تقلبات در حوزه دارو و غذا در دستور کار نشست قرار گرفت و اهمیت ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان دو کشور مورد توجه قرار گرفت.

طرفین بر توسعه شبکه‌های ارتباطی، تبادل اطلاعات تخصصی و ایجاد چارچوب‌های نظارتی مشترک برای پیگیری این محورهای همکاری توافق کردند.

نشست پیرصالحی با تجار و بازرگانان

مهدی پیرصالحی، در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با حضور سفیر ایران، با تجار و بازرگانان افغانستانی و نمایندگان شرکت‌های داروسازی ایرانی دیدار کرد تا به مسائل و چالش‌های مرتبط با صادرات و واردات دارو و تجهیزات پزشکی رسیدگی شود.

در این نشست، شرکت‌کنندگان مشکلات عملیاتی خود در زمینه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به افغانستان را مطرح کردند و پیرصالحی راهکارهای اجرایی و تسهیل‌کننده برای رفع موانع ارائه نمود.

هدف از برگزاری جلسه، ایجاد ارتباط مستقیم میان صادرکنندگان ایرانی و مقامات افغانستانی و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود.

همچنین بر توسعه همکاری‌های تجاری و فنی میان دو کشور تأکید شد تا سطح سلامت عمومی و امنیت زنجیره تأمین دارویی و تجهیزات پزشکی ارتقا یابد.