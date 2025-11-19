به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع رومانی امروز چهارشنبه اعلام کرد که پس از حمله روسیه به اوکراین در نزدیکی مرز میان دو کشور، ۲ فروند جنگنده رومانیایی به پرواز درآمدند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع رومانی در این خصوص آمده است که ابتدا ۲ جنگنده یوروفایتر تایفون آلمانی از پایگاه هوایی میهایل کوگالنیچانو، پس از وقوع حملات در مجاورت مرز رودخانه‌ای با رومانی، برای رصد وضعیت هوایی در مرز با اوکراین به پرواز درآمدند. سپس رادار سیگنال یک پهپاد را در ۸ کیلومتری (۴.۹ مایلی) داخل حریم هوایی رومانی در نزدیکی روستاهای پریپراوا و چیلیا وچه در شهرستان تولچه در جنوب شرقی این کشور شناسایی کرد.

این بیانیه اضافه کرد: در گام آتی، پهپاد مذکور به طور متناوب به مدت تقریباً ۱۲ دقیقه از کولیباسی در مولداوی تا فولتست در رومانی و متعاقباً در منطقه اوانسئا رومانی دوباره روی رادار ظاهر شد.

در این بیانیه آمده است که ۲ جت اف- ۱۶ دیگر نیروی هوایی رومانی از پایگاه هوایی ۷۱ در کامپیای تورزی به پرواز درآمدند.