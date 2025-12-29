  1. بین الملل
استونی: روسیه برنامه‌ای برای حمله به ناتو ندارد

یک مقام امنیتی ارشد استونی اعلام کرد روسیه قصد حمله به کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کائوپو روزین، مدیرکل سرویس اطلاعات خارجی استونی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی این کشور (ای‌آرآر) اعلام کرد: روسیه در حال حاضر، هیچ قصدی برای حمله به کشورهای بالتیک یا اعضای پیمان آنتلانتیک شمالی ندارد.

او افزود: مسکو برای ناتو احترام قائل است و تلاش می‌کند از هرگونه درگیری آشکار با کشورهای عضو این پیمان اجتناب کند.

در ماه‌های اخیر، کشورهای اروپایی عضو ناتو با ایجاد ترس از حمله احتمالی روسیه، بودجه دفاعی خود را افزایش داده اند.

در همین ارتباط، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، روز ۲۷ آذرماه در نشستی با مقامات نظامی این کشور اعلام کرد که برخی سیاستمداران اروپایی با القای ترس، از اجتناب‌ناپذیر بودن رویارویی با مسکو سخن می‌گویند اما اینها دروغ و توهم است.

