۱۵ طرح آبرسانی در شهرستان سلطانیه مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی با بیان اینکه امسال ۱۵ طرح آبرسانی روستایی و شهری در شهرستان سلطانیه مورد بهره برداری قرار گرفت، گفت: این طرح ها در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، منابع داخلی و روستاهای فاقد دهیاری، مشارکت اهالی و شرکت جی تی آی پارسیان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: تامین، لوله کشی و احداث خط انتقال روستاهای ترکانده و طهماسب آباد، احداث خط انتقال و یک باب مخزن ۵۰۰ مترمکعبی در روستای شکورآباد، حفر و تجهیز یک حلقه چاه به همراه احداث خط انتقال در روستای سرخه دیزج و احداث ۵.۳ کیلومتر خط انتقال به همراه احداث یک باب مخزن ذخیره آب در روستای پرنگین از جمله این طرح هاست.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: اصلاح و لایروبی قنات آب روستای سلمانکندی به طول ۱۲۰ متر، اصلاح شبکه توزیع آب و میله قنات روستای خرمدرق به طول ۳۰۰ متر، اصلاح و بازسازی چشمه روستای قیاسیه و اجرای طرح آبرسانی به مقبره ملاحسن کاشی در شهر سلطانیه از دیگر طرح های آبرسانی بهره برداری شده در شهرستان سلطانیه در سال جاری است.

وی ادامه داد: اجرای عملیات اصلاح خط انتقال آب آشامیدنی شهر گوزلدره به طول ۱۷۰۰ متر، احداث مخزن ۲۰۰ متر مکعبی ذخیره آب در روستای قیاسیه، احداث مخزن و شبکه توزیع در روستای قشلاق، احداث مخزن و سه کیلومتر خط انتقال در روستای چمه و احداث شبکه توزیع آب در روستای سبزدرق به طول بیش از دو کیلومتر نیز امسال در شهرستان سلطانیه مورد بهره برداری گرفت.

به گفته نادرخانی احداث مخزن ۲۰۰ متر مکعبی روستای مشک آباد، تامین و انتقال آب روستای ویک، تامین و انتقال آب آشامیدنی روستاهای ساریجالو و چپ دره، ، آبرسانی به روستای امیرآباد و احداث شبکه توزیع و خط انتقال روستای برنقور نیز از دیگر طرح های آبرسانی در دست اجرای شرکت آبفا در شهرستان سلطانیه است که با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان اجرا می شود.