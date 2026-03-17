انجام ۴۰ هزار آزمون تخصصی روی آب آشامیدنی شهر همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاریفر از اجرای بیش از ۴۰ هزار آزمون تخصصی بر روی آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان در بازه زمانی ۹ تا ۲۵ اسفند ماه خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف اطمینان از سلامت و بهداشت آب، به صورت مستمر و شبانهروزی اجرا شده است.
وی با بیان اینکه در بازه زمانی یاد شده، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و آزمایشگاهی در مخازن، منابع، تصفیهخانهها و آب شیرینکنهای سطح استان انجام شد، ادامه داد: این اقدام انجام شده تا از تامین پایدار آب ایمن و سالم برای شهروندان اطمینان حاصل شود و این آزمونها شامل سنجش کلر، کدورت، پارامترهای میکروبی، فیزیکوشیمیایی، فلزات سنگین و TDS بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه تمامی نتایج پایش مطلوب ارزیابی شده و موارد احتمالی نیز در کوتاهترین زمان ممکن با همکاری کارشناسان بهداشت و آبفا برطرف شده است، افزود: همکاران ما در مرکز پایش کیفیت آب، تماس تلفنی و ارتباط مستمر با رابطین کنترل کیفیت در شهرستانها را برای کنترل روزانه بهداشت آب برقرار کرده و تمامی بخشهای آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاههای شهرستانها با تواتر مشخص و طبق برنامه منظم مشغول فعالیت بودهاند.
وی بیان کرد: کارشناسان آزمایشگاه و واحد پایش کیفیت آب در ایام تعطیل نیز فرآیند پایش را بدون وقفه ادامه داده و در قالب شیفتهای کشیک فعال بودهاند؛ بازدیدهای میدانی از تأسیسات آبرسانی با همکاری مرکز بهداشت انجام شده و آزمایشگاه سیار مرکز نیز در وضعیت آمادهباش کامل مستقر و مجهز گردیده است.
بختیاریفر همچنین به تامین و توزیع کیتهای کلرسنجی و پودر D.P.D متناسب با نیاز و میزان مصرف هر شهرستان اشاره کرد و گفت: اطلاعات شاخصهای کیفی آب به صورت روزانه در فایلهای اکسل تهیه و ثبت شده که نتایج، مطلوب بودن وضعیت آب در کل استان را نشان میدهد. وضعیت ذخیره ماده گندزدا و سالم بودن تجهیزات کلرزنی نیز به طور روزانه کنترل و پایش شده است.
وی از راهاندازی سامانه پایش زیستی (ماهی زبرا) به عنوان یکی دیگر از اقدامات در راستای ارزیابی زیستی کیفیت آب خبر داد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این بازه زمانی هیچ گزارشی از طغیان بیماری از سوی مراکز بهداشت اعلام نشده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی کارشناسان، بر ادامه پایش مداوم کیفیت آب در تمامی شهرستانهای استان با هدف جلب اعتماد شهروندان و ارتقای سلامت عمومی تأکید کرد و گفت: برنامهریزی برای تقویت تجهیزات جدید آزمایشگاهی و گسترش سامانههای هوشمند پایش آب نیز در دستور کار سال آینده قرار گرفته است.
نظر شما