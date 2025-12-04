بازار سیاه بلیت دربی به ۳۰ میلیون تومان رسید + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری دربی ۱۰۶ پایتخت، بار دیگر معضل همیشگی بازار سیاه بلیت به اوج خود رسیده است. بلیت‌های این مسابقه که از ساعت ۱۵:۳۰ فردا در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار خواهد شد، تنها چند دقیقه پس از آغاز فروش رسمی به پایان رسید. ظرفیت تخصیص‌یافته برای این بازی ۸۶۰۰ نفر بود و با توجه به هجوم هواداران هر دو تیم، فروش اینترنتی کمتر از ۱۰ دقیقه به طور کامل بسته شد.

با اتمام فروش رسمی، بلافاصله سایت‌ها و صفحات غیررسمی اقدام به عرضه بلیت در بازار سیاه کردند. بررسی آگهی‌های منتشرشده نشان می‌دهد قیمت‌ها از ۷۰۰ هزار تومان برای جایگاه‌های عادی آغاز می‌شود و در برخی موارد برای بلیت روبه‌روی جایگاه یا جایگاه ویژه، به ۳۰ میلیون تومان نیز رسیده است؛ رقمی که به‌مراتب چندین برابر قیمت اصلی بلیت است.

تصاویری که در فضای مجازی و پلتفرم‌های فروش کالا منتشر شده نیز نشان می‌دهد تعدادی از فروشندگان با سوءاستفاده از محدودیت ظرفیت و تقاضای بالا، بلیت‌ها را با قیمت‌های غیرواقعی و خارج از چارچوب قانونی عرضه می‌کنند.

بازی فردا میان دو رقیب سنتی فوتبال ایران در شرایطی برگزار می‌شود که حساسیت مسابقه، وضعیت جدول و رقابت تماشاگران برای حضور در ورزشگاه، شانس برخورد دوباره با یکی از پرتنش‌ترین بازارهای سیاه سال‌های اخیر را افزایش داده است. این روند در حالی ادامه دارد که بسیاری از هواداران واقعی دو تیم بار دیگر قربانی واسطه‌گری و نبود نظارت جدی بر فروش بلیت شده‌اند.