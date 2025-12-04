به گزارش خبرنگار مهر، دربی پایتخت فوتبال ایران همواره یکی از حساس‌ترین و جنجالی‌ترین دیدارهای فوتبال ایران بوده است. حساسیت بالای این مسابقه، نه تنها به دلیل رقابت شدید میان دو تیم بزرگ پایتخت است، بلکه به دلیل فشار روانی و توجه میلیون‌ها هوادار، مسئولیت سنگینی را بر دوش داوران قرار می‌دهد. در طول سال‌ها، داوران مختلفی فرصت حضور در این میدان را پیدا کرده‌اند و هر یک با عملکرد خود، خاطراتی از دربی برای فوتبال ایران ثبت کرده‌اند.

علیرضا فغانی با ۸ بار قضاوت در تقابل پرسپولیس و استقلال، بیشترین تجربه را در این زمینه دارد و توانسته با مدیریت دقیق مسابقات، به عنوان یکی از داوران کلاسیک دربی شناخته شود. پس از او محسن ترکی با ۷ بار قضاوت، جایگاه ویژه‌ای در تاریخچه داوری این دیدار دارد و تجربه و تسلط او بر شرایط پرتنش دربی، همواره مورد توجه بوده است.

در کنار این دو، داوران دیگری مانند هدایت ممبینی و سعید مظفری‌زاده نیز نقش مهمی در تاریخچه قضاوت دربی داشته‌اند و هر کدام با سوت‌های خود، بخشی از خاطرات پرهیجان این مسابقه را رقم زده‌اند. این داوران نشان دادند که تجربه و شجاعت در مدیریت لحظات حساس، از مهم‌ترین ویژگی‌های داور دربی است.

محمدحسین زاهدای فر، سیدمهدی سیدعلی و … از دیگر داورانی بودند که در سال‌های اخیر قضاوت دیدار استقلال و پرسپولیس را برعهده داشته اند اما هر کدام فقط یک بار این تجربه را داشتند.

حالا وحید کاظمی دومین تجربه حضور خود در دربی پایتخت را کسب می‌کند. کاظمی اولین بار در دربی ۱۰۳ پایتخت قضاوت کرد و اکنون با سوت خود در دربی ۱۰۶، فرصت دارد عملکرد خود را در یکی از پرچالش‌ترین مسابقات فوتبال ایران تثبیت کند. قضاوتی که گام مهمی در مسیر حرفه‌ای کاظمی محسوب می‌شود و نگاه‌ها را نیز به سبک و تصمیمات او در شرایط حساس مسابقه معطوف می‌کند.

با توجه به تاریخچه پرفراز و نشیب داوری دربی، حضور داوران جوان‌تر و تازه‌کار مانند وحید کاظمی، نشان‌دهنده تحولات و نسل جدید داوری ایران است؛ نسلی که با آموختن از پیشکسوتان، تلاش می‌کند مدیریت مسابقات حساس را با دقت و اعتماد به نفس بالاتری انجام دهد.

تیم داوری بازی روز جمعه بین پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک به شرح زیر است:

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: علی احمدی، بهمن عبداللهی، حسین زمانی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: میثم حیدری کمک: امیرمحمد داودزاده و بیژن حیدری ‌