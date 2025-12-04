به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر پنجشنبه در کارگاه تخصصی اجرای تفاهمنامه همکاری با فائو در زمینه احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه یک موضوع فراملی است، اظهار کرد: مردم اطمینان داشته باشند که هر اقدام لازم برای احیای دریاچه ارومیه انجام خواهد شد و دولت در این موضوع کاملاً جدی و مصمم است.
وی با بیان اینکه اصلاح شیوههای الگوی کشت و کاهش مصرف آب از مهمترین راهبردهای آذربایجانغربی است، ادامه داد: در این مسیر از ظرفیتهای هوش مصنوعی بهره میبریم تا مدیریت منابع آب علمیتر و دقیقتر انجام شود.
رحمانی با تاکید بر اینکه چشمانداز ما کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است و از توسعه بیرویه این بخش جلوگیری خواهد شد، گفت: تمامی راهکارهای احیای این زیستبوم ارزشمند باید بهصورت ترکیبی و هماهنگ پیش برود و در کنار مدیریت مصرف آب، سایر عوامل اثرگذار نیز همزمان مدنظر قرار گیرد.
کمک یک میلیون دلاری ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه
رحمانی با اشاره به توان علمی دانشگاه ارومیه گفت: این دانشگاه از جامعه گستردهای از اساتید و پژوهشگران برخوردار است، مجموعهای از پروژههای مدیریت آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال اجراست و امکان بهرهگیری از نتایج طرحهای دانشگاه ارومیه نیز وجود دارد.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با گلایه از بیان برخی مباحث در زمینه احیای دریاچه ارومیه بر ضرورت دوری از سیاسیسازی موضوع دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت: نگاه ما به آینده مثبت است و آنچه اهمیت دارد شکلگیری اراده ملی و بینالمللی برای حل این چالش است.
رحمانی اضافه کرد: برخی فضاسازیها درباره مباحث مالی کمکهای بینالمللی دقیق نیست؛ کمک ۴.۵ میلیون دلاری ژاپن برای چهار دریاچه بوده و سهم دریاچه ارومیه تنها یک میلیون دلار است که از نظر مالی رقم بزرگی محسوب نمیشود، اما اهمیت اصلی در همکاری و اراده جهانی برای حل این مسئله است.
وی با بیان اینکه نشست امروز مؤثر و مهم است و بر اساس یک برنامه مدون به صورت آزمایشی در ۳۲۷ هزار هکتار در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، میاندوآب و نقده اجرا میشود افزود: ما کشاورزی را نادیده نخواهیم گرفت، چون قطب کشاورزی ایران هستیم، اما با اصلاح روشها به سمت کشاورزی مدرن با مصرف آب کم خواهیم رفت.
دریاچه ارومیه میراث جهانی است
نماینده سازمان توسعه ملل متحد در ایران نیز در این نشست با بیان اینکه دریاچه ارومیه میراثجهانی است و فقط متعلق به ایران نیست احیای آن هم اهمیت بین المللی دارد، گفت: همکاری ما و ایران در حوزه تالابها قدمت طولانی دارند و امروز هم اینجا هستیم تا برای یکی از ارزشمندترین دریاچههای شور جهان برنامهای اثر گذار اجرا کنیم.
ای شانی مداگانگودالبه افزود: برای کمک به احیای دریاچه ارومیه و کاهش مصرف آب کشاورزی نخست دنبال بهترین مدل اجرا هستیم و سپس به اجزا آب کشاورزی و انرژی توجه میکنیم تا به بهترین شکل کنار هم قرار گیرند و در نهایت مردم و اجتماعات محلی و مشاغل هستند که چگونه به صرفه جویی آب خواهند پرداخت تا به دریاچه ارومیه و کل جهان کمک کنند.
وی نقش زنان در اجرای این طرح مهم دانست و تصریح کرد: ما در ۲۰ سال گذشته که در ایران کار کردیم زنان همیشه پیشگام بودند و در این طرح هم میتوانیم از توان بالقوه زنان روستایی برای افزایش مشترک روستاییان بهره بگیریم
نماینده سازمان توسعه ملل متحد در ایران هدف اصلی در اجرای این طرح را تغییر رفتار کشاورزان و جوامع محلی عنوان و اضافه کرد: تغیر رفتار نیاز به زمان طولانی دارد، اما اثر بخش خواهد بود.
ای شانی مداگانگودالبه افزود: تعادل بخشی بین معیشت و مسائل اقتصادی و کاهش مصرف آب را از نیازمندیهای اجرای طرح دانست و گفت: باید مشوقهای برای افزایش انگیزه روستاییان و جوامع محلی داشته باشیم تا نه تنها ایننسل بلکه نسلهای بعدی هم در روشهای آبیاری و الگوی کشت تغییر رفتار بدهند.
کشاورزان به فناوریهای ساده اما اثربخش نیاز دارند
نماینده فائو در ایران نیز در این نشست با بیان اینکه تجربیات بینالمللی فائو و ظرفیت علمی ایران، این کشور را به یکی از محورهای مهم ارتقای معیشت روستایی و توسعه پایدار کشاورزی در منطقه تبدیل کرده است، گفت: هدف ما این است که متدها و فناوریهای مناسب کشاورزی استان را ارزیابی و سپس آنها را سادهسازی کنیم تا برای بهرهبرداران خرد قابل استفاده باشد.
فرخ تویروف اظهار کرد: در این پروژه تلاش کردهایم جمعی از بهترین محققان و کارشناسان ایرانی را گردهم آوریم تا هر یک بهعنوان یک حلقه مؤثر، سهم خود را در بهبود عملکرد پروژه ایفا کنند و این مشارکت فعالانه برای ما و تحقق اهداف ضروری است.
وی با اشاره به ضرورت دسترسی کشاورزان به فناوریهای قابل استفاده و کمهزینه افزود: کشاورزان به فناوریهای ساده اما اثربخش نیاز دارند. اگر این فناوریها به زبان قابل فهم و در قالبی آسان ارائه شود، حتی بهرهبرداران فاقد دانش فنی بالا نیز میتوانند از آن استفاده کنند و محصول بهتر و پایدارتر تولید کنند. این مسئولیت مشترک متخصصان و فعالان بخش خصوصی است.
نماینده فائو با تاکید بر اینکه این سازمان قصد دارد در این پروژه، همکاری نزدیکتری با نهادهای محلی داشته باشد افزود: هدف ما این است که متدها و فناوریهای مناسب کشاورزی استان را ارزیابی و سپس آنها را سادهسازی کنیم تا برای بهرهبرداران خرد قابل استفاده باشد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و علمی ایران گفت: ایران از نظر رشد علمی و اقتصادی جایگاه مناسبی دارد و ظرفیت اجرای برنامههای میدانی برای بهبود معیشت روستایی را داراست؛ این یک مزیت مهم برای کشور است و میتواند ایران را به بازیگری تأثیرگذار در حوزه کشاورزی منطقه تبدیل کند.
وی اظهار کرد: گرچه در کشورهای اطراف ایران بخش بزرگی از جمعیت روستایی به کشاورزی وابستهاند، اما در ایران حدود ۳۰ درصد وابستگی وجود دارد و در برخی استانها از جمله این استان بر اساس اعلام مسؤولان این رقم به ۳۳ درصد میرسد.
نماینده فائو افزود: کشاورزی خرد در ایران درآمد اندکی دارد، اما بهطور کلی ایران در رتبه خوبی از نظر تولیدات کشاورزی قرار گرفته است و محصولات تولیدی نه تنها نیاز کشور را تأمین میکند بلکه ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه و حتی دورتر نیز دارد.
این کارگاه یک روزه روز پنجشنبه به همت کارگروه ملی ستاد احیای دریاچه ارومیه و با حضور دبیر ستاد در آذربایجان غربی آغاز به کار کرده است.
نظر شما