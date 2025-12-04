به گزارش خبرگزاری مهر، سه‌هزار و دویست و شصت و چهارمین محفل انس با قرآن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) همزمان با سالروز رحلت حضرت ام‌البنین (س) امشب پنج‌شنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۱ در شبستان امام‌خمینی (ره) این آستان مقدس برگزار می‌شود.

در این محفل قرآنی سیدمحمد حسینی‌پور و محمد کاکاوند به اجرای تلاوت خواهند پرداخت و گروه تواشیح «سبحان» نیز با توجه به این مناسبت به اجرای قطعات مراثی و مدیحه‌سرایی خواهد پرداخت.

همچنین یاسین نوذری؛ حافظ نوجوان قرآن در این محفل که اجرای آن را مهدی حاجی به عهده دارد، به ارائه محفوظات خود می‌پردازد.