جزئیات برنامه وزارت بهداشت برای مسکن و پانسیون پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، بر ضرورت مطالبه گری حرفهای، منطقی و محترمانه پرستاران تأکید و مهمترین پیگیریها، مصوبات و اولویتهای معاونت پرستاری وزارت بهداشت را معرفی کرد. از جمله این اقدامات میتوان به معافیت مالیاتی پلکانی کادر سلامت، اصلاح کسورات بازنشستگی، تلاش برای استخدام سالانه ۱۵ هزار پرستار و اجرای دستورالعمل اینترشیپ اشاره کرد.
وی در توضیح طرح «زیست پرستار»، گفت: این طرح با برآورد ۶.۳ همت برای سه سال طراحی شده و هدف آن حمایت از مسکن و پانسیون پرستاران، به ویژه در مناطق کمبرخوردار و تثبیت نیروی انسانی است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به چالشهای جذب نیروی انسانی در برخی استانها، افزود: با وجود فراخوان جذب پرستار، استانهایی مانند سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود داوطلب و رقابت شدید با بازار کار مناطق صنعتی همچنان با کمبود نیرو مواجهاند. افزایش جذابیتهای شغلی و مزایای رقابتی برای جذب و تثبیت پرستاران ضروری است.
عبادی درباره اصلاح کسورات بازنشستگی و معافیت مالیاتی نیز توضیح داد: اصلاح ۴ درصد کسورات بازنشستگی و معافیت مالیاتی پرستاران با هدف کاهش فشار مالی و تسهیل امکان بازنشستگی ۲۵ ساله اجرا میشود تا نیروهای پرستاری بدون دغدغه مالی خدمت کنند.
وی همچنین در خصوص دستورالعمل اینترشیپ و کارانه آموزشی اعضای هیئت علمی، گفت: دو درصد اعتبارات توانمندسازی در کمیتهای متشکل از مدیران پرستاری، آموزش و توسعه توزیع خواهد شد که بخش اصلی آن به اینترشیپ اختصاص دارد و بخش دیگر به کارانه آموزشی اعضای هیئت علمی مشروط بر حضور فعال در عرصه بالین.
ساماندهی کارکنان مناطق کمبرخوردار و نیروهای فعال در دوران کرونا، یکی دیگر از موضوعاتی بود که عبادی از پیگیری تبدیل وضعیت این نیروها و ارائه امتیازات ویژه خبر داد و گفت: پیگیری موضوعاتی مانند اضافهکار، وضعیت نیروی انسانی و حمایت ویژه از استانهای کمبرخوردار در دستور کار جدی معاونت پرستاری قرار دارد.
وی افزود: اصلاحات و مصوبات جدید، همزمان با ارتقای رفاه و رضایت شغلی پرستاران، کیفیت خدمات درمانی را نیز افزایش خواهد داد.
عبادی در پایان تاکید کرد: انسجام و همگرایی در بدنه نظام سلامت اهمیت ویژهای دارد و با اجرای این مصوبات، چشمانداز مثبت و پایدار برای پرستاری کشور ایجاد خواهد شد.
