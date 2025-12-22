  1. استانها
دولت با تمام توان از تیم ملی برای حضور موفق در جام جهانی حمایت می‌کند

ساری- وزیر ورزش و جوانان درباره حمایت دولت از تیم ملی فوتبال ایران گفت: دولت با تمام توان از تیم ملی برای حضور موفق در جام جهانی حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به بازدید از پروژه سالن چندمنظوره آمل گفت: کیفیت اجرا، نگاه حرفه‌ای سرمایه‌گذار و سطح طراحی و معماری این پروژه، آن را به یک طرح متمایز در سطح کشور تبدیل کرده است. چنین پروژه‌هایی می‌توانند الگوی مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی کشور باشند.

وی افزود: این سالن سرپوشیده ۱۰ هزار نفری بیش از دو دهه است که از کلنگ‌زنی آن می‌گذرد و به دلیل کش و قوس‌های اداری، ساخت آن نیمه‌تمام مانده بود. خوشبختانه بخش عمده مسائل و موانع حقوقی و اجرایی پروژه رفع شده و تصمیمات لازم برای واگذاری مجموعه به سرمایه‌گذار اتخاذ شده است و مقرر شده پروژه تا پایان عمر سازه در اختیار سرمایه‌گذار باقی بماند و در صورت حل نهایی مسائل مربوط به حریم، انتقال مالکیت نیز انجام خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان در خصوص زمان بهره‌برداری و میزان سرمایه‌گذاری گفت: برآوردها نشان می‌دهد برای تکمیل این پروژه بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است، اما با انگیزه و توان بالای سرمایه‌گذار، تلاش مجموعه اجرایی بر این است که پروژه حداکثر طی ۲۴ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

دنیامالی درباره معماری و کیفیت پروژه اضافه کرد: این سالن از نظر طراحی، معماری، جزئیات اجرایی و تأسیسات کم‌نظیر است و با نگاه حرفه‌ای سرمایه‌گذار به یک اثر فاخر و ماندگار شهری تبدیل شده است که نه‌تنها کارکرد ورزشی دارد بلکه به توسعه ورزشی و نشاط اجتماعی نیز کمک می‌کند.

وی همچنین درباره حمایت دولت از تیم ملی فوتبال ایران بیان کرد: دولت با تمام توان از تیم ملی برای حضور موفق در جام جهانی حمایت می‌کند و همه مجموعه‌ها به وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در آماده‌سازی کامل و برگزاری بازی‌های دوستانه تیم ملی کمک خواهند کرد.

وزیر ورزش همچنین تأکید کرد مدیریت شهری باید به فرهنگ دو کشور ایران و مصر احترام بگذارد.

