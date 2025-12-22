به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به بازدید از پروژه سالن چندمنظوره آمل گفت: کیفیت اجرا، نگاه حرفهای سرمایهگذار و سطح طراحی و معماری این پروژه، آن را به یک طرح متمایز در سطح کشور تبدیل کرده است. چنین پروژههایی میتوانند الگوی مناسبی برای توسعه زیرساختهای ورزشی کشور باشند.
وی افزود: این سالن سرپوشیده ۱۰ هزار نفری بیش از دو دهه است که از کلنگزنی آن میگذرد و به دلیل کش و قوسهای اداری، ساخت آن نیمهتمام مانده بود. خوشبختانه بخش عمده مسائل و موانع حقوقی و اجرایی پروژه رفع شده و تصمیمات لازم برای واگذاری مجموعه به سرمایهگذار اتخاذ شده است و مقرر شده پروژه تا پایان عمر سازه در اختیار سرمایهگذار باقی بماند و در صورت حل نهایی مسائل مربوط به حریم، انتقال مالکیت نیز انجام خواهد شد.
وزیر ورزش و جوانان در خصوص زمان بهرهبرداری و میزان سرمایهگذاری گفت: برآوردها نشان میدهد برای تکمیل این پروژه بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری لازم است، اما با انگیزه و توان بالای سرمایهگذار، تلاش مجموعه اجرایی بر این است که پروژه حداکثر طی ۲۴ ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
دنیامالی درباره معماری و کیفیت پروژه اضافه کرد: این سالن از نظر طراحی، معماری، جزئیات اجرایی و تأسیسات کمنظیر است و با نگاه حرفهای سرمایهگذار به یک اثر فاخر و ماندگار شهری تبدیل شده است که نهتنها کارکرد ورزشی دارد بلکه به توسعه ورزشی و نشاط اجتماعی نیز کمک میکند.
وی همچنین درباره حمایت دولت از تیم ملی فوتبال ایران بیان کرد: دولت با تمام توان از تیم ملی برای حضور موفق در جام جهانی حمایت میکند و همه مجموعهها به وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در آمادهسازی کامل و برگزاری بازیهای دوستانه تیم ملی کمک خواهند کرد.
وزیر ورزش همچنین تأکید کرد مدیریت شهری باید به فرهنگ دو کشور ایران و مصر احترام بگذارد.
