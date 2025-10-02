انجوی نژاد: حفظ فلسفه عبادی مراسم اعتکاف مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد انجوینژاد ظهر پنجشنبه در نشست هماندیشی برگزارکنندگان مراسم عبادی اعتکاف استان فارس گفت: اعتکاف صرفاً یک عبادت ساده نیست، بلکه نیازمند انزوا، تفکر و اعمال خاص است.
وی با اشاره به موج اخیر استقبال عمومی که باعث شده ظرفیت بسیاری از مساجد و اماکن مذهبی تکمیل شود، تصریح کرد: اکنون دو مدل اعتکاف در کشور برگزار میشود، نخست عتکاف سنتی با همان شرایط انزوای کامل و تمرکز بر عبادت فردی و دوم اعتکاف برنامهمحور که به عنوان یک مسیر اولیه برای جذب افراد جدید (اغلب جوانترها) شکل گرفته است.
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب فارس با اشاره به اینکه گاهی در مدل برنامهمحور، برخی برنامهها با فلسفه اصلی اعتکاف در تضاد است، گفت: مشغول شدن به بازیهای موبایلی یا فعالیتهایی که فرد را از تمرکز دور میکند، ناشی از عدم وجود جایگزین است. مدیریت این فضا و ارائه برنامههایی که شکوفایی معنوی را تسهیل کند، باید در اولویت باشد.
ظرفیتهای محلی در مراسم اعتکاف مورد توجه باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم بهرهبرداری از ظرفیتهای محلی و شهری در طول اعتکاف اشاره کرد و گفت: فعالان و نخبگان محلی (مانند معلمان یا مشاوران) باید شناسایی شده و در دل اعتکاف به مردم معرفی شوند تا میز خدمت مشاوره یا رسیدگی به مشکلات در محل برپا شود، شبیه به طرحهایی که در نماز جمعه اجرا شده است.
حجتالاسلام انجوینژاد بر اهمیت حضور فعال مساجد در سه روز اعتکاف در فضای عمومی تأکید کرد و افزود: این فعالان باید با اطلاعرسانی دائمی حتی از طریق پخش تصاویر داخل مسجد برای رهگذران نشان دهند که مسجد زنده و فعال است و این امر، تبلیغات منفی علیه تعطیلی مساجد را خنثی میکند.
