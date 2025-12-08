احمدرضا شتابی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فرآیند ثبتنام مساجد متقاضی برگزاری مراسم اعتکاف رجبیه در شهرستان شیراز خبر داد و گفت: از تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴، مساجد متقاضی باید با مراجعه به ادارهکل تبلیغات اسلامی استان فارس و دریافت کد و رمز سامانه، نسبت به ثبتنام و تکمیل مراحل لازم اقدام کنند.
وی ادامه داد: فرآیند ثبتنام از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ هر روز در این بازه زمانی ادامه خواهد داشت و هیئت امنای مساجد باید با تکمیل فرمهای مربوطه و ارائه اطلاعات کامل، نسبت به ثبتنام مسجد خود در سامانه اقدام کنند.
مسئول ستاد مردمی اعتکاف استان فارس افزود: هیئت امنای مساجد موظفاند تا مسئول اجرای مراسم اعتکاف و شماره شبا حساب بانکی مسجد را به صورت مکتوب به ادارهکل تبلیغات اسلامی معرفی کنند تا مراحل ثبتنام تکمیل شود.
شتابی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم اعتکاف رجبیه در مساجد شیراز گفت: این مراسم فرصتی ویژه برای روحانیون و مردم شیراز است تا در این ایام با برگزاری اعتکاف، فضایی معنوی و مذهبی ایجاد کنند و از برکات آن بهرهمند شوند.
به گفته شتابی، ستاد مردمی اعتکاف استان فارس در تلاش است تا با همکاری ادارهکل تبلیغات اسلامی، فرآیند ثبتنام و برگزاری مراسم اعتکاف را به بهترین نحو ممکن انجام دهد تا این مراسم در فضای معنوی و مناسبی برگزار شود.
