به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح جمعه در جلسه شورای راهبری اعتکاف فارس با اشاره به ظرفیت بالای نیروهای فعال در اعتکاف استان گفت: فارس در این عرصه کمکار نبوده و توانمندی گروهها و فعالان مردمی به اندازهای است که اگر در سطح ملی نیز به کار گرفته شوند، کار با اطمینان پیش خواهد رفت.
وی با بیان اینکه راهبری اعتکاف باید در چارچوب زیستبوم فرهنگی فارس صورت گیرد، افزود: مؤلفههای کلیدی امسال نظیر معنویت، اتحاد و استقامت باید بهصورت دقیق در شرایط و نیازهای استان تعریف و عملیاتی شود تا برنامهریزیها خروجی ملموس و مؤثر داشته باشد.
حجت الاسلام ولدان به تجربه برگزاری اعتکافهای تخصصی در کشور اشاره کرد و گفت: همایش اعتکافی در مسجد گوهرشاد مشهد که با حضور مسئولان دانشگاهی و حوزوی برگزار شد، نمونهای موفق است. در فارس نیز میتوان اعتکافهای تخصصی مانند اعتکاف اساتید دانشگاه و معاونان پرورشی را طراحی و اجرا کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: مدل بومی اعتکاف باید مبتنی بر ویژگیهای متفاوت اقلیمی و مذهبی شهرستانها تدوین شود.
وی ادامه داد: شش شهرستان تلفیقی در جنوب فارس نیازمند محتوایی با رویکرد وحدتآفرین هستند؛ این الگو نمیتواند بهصورت یکسان در دیگر مناطق استان اجرا شود.
حجت الاسلام ولدان نتیجهمحوری در اعتکاف را از دیگر الزامات برنامهریزی دانست و گفت: باید مشخص شود پس از سه روز اعتکاف، چه امتداد تربیتی و اجتماعی برای جوانان ایجاد میشود. همان تصویری که رهبر انقلاب از استمرار حرکت اعتکافی ترسیم کردهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان پیشنهاد کرد این جلسه به عنوان نخستین نشست رسمی راهبری اعتکاف در سال جاری ثبت شده و با ادامه جلسات مشابه تا زمان اجرای برنامه، هماهنگیها تکمیل شود.
نظر شما