امیدی: ۳۵۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد فارس میزبان معتکفین خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی از میزبانی ۳۵۰ کانون فرهنگی هنری مساجد استان فارس از معتکفین خبر داد و گفت: همزمان با ایام معنوی اعتکاف، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس با آمادگی کامل میزبان اقشار مختلف مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان خواهند بود.

وی ادامه داد: ایام اعتکاف از سیزدهم ماه رجب، همزمان با ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) آغاز می‌شود و تا پانزدهم رجب مصادف با وفات حضرت زینب کبری (س) ادامه دارد و در این مدت، کانون‌های فرهنگی هنری با همکاری سایر ارکان مسجد، برنامه‌های متنوع عبادی، فرهنگی و معرفتی را برای معتکفین تدارک دیده‌اند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس با تأکید بر رونق اعتکاف‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در سال‌های اخیر افزود: حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در جمع معتکفین، فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوند این قشر با مساجد و فعالیت‌های فرهنگی دینی فراهم کرده است.

حجت الاسلام امیدی با اشاره به پیش‌بینی اعتکاف‌های مادر و فرزندی و پدر و فرزندی تصریح کرد: این برنامه‌ها با هدف تحکیم بنیان خانواده و تقویت ارتباط معنوی میان والدین و فرزندان اجرا می‌شود و زمینه خودسازی و تهذیب نفس را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس در پایان با بیان اینکه برنامه‌های اعتکاف با همکاری خادمان مساجد، گروه‌های جهادی، طلاب و روحانیون اجرا خواهد شد، افزود: اطلاع‌رسانی احکام و اعمال اعتکاف، تفسیر قرآن کریم، شرح ادعیه، حلقه‌های معرفتی، سخنرانی‌های تبیینی و بصیرتی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی متناسب با مناسبت‌های ایام اعتکاف از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معتکفین است.