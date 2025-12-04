  1. استانها
پیشرفت‌های معنوی نباید ما را از آسیب‌شناسی اقتصادی باز دارد

شیراز -نماینده ولی فقیه در فارس ضمن مثبت ارزیابی کردن تحولات روحی جامعه به رکود در حل مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: نباید از ضعف‌ها غفلت کرد و برای حل مشکلات،تنها به اسباب ظاهری اکتفا نمود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، صبح پنج‌شنبه در نشست هم‌اندیشی برگزار کنندگان مراسم معنوی اعتکاف، ضمن مثبت ارزیابی کردن تحولات روحی جامعه، گفت: نباید از ضعف‌ها غفلت کرد و برای حل مشکلات، تنها به اسباب ظاهری اکتفا نمود.

وی با اشاره به آمار بالای اعتکاف جوانان در استان فارس یعنی ۱۵۷ هزار نفر در سال گذشته به عنوان نمادی از تحول معنوی جامعه، تصریح کرد: به لطف خدا یک تحول بسیار عجیبی در بین مؤمنین و مسلمانان، خصوصاً ملت ایران رخ داده است.

وی تأکید کرد: وقتی از خوبی‌های حرکت ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران می‌گوئیم، به این معنا نیست که نباید آسیب‌شناسی کنیم.

وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، لزوم بررسی دقیق نقاط اشتباه را یادآور شد و گفت: بعضی از این موارد که آسیب واضح و روشن است و باید چاره‌جویی کنیم.

وی به چالش‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: مسائل اقتصادی وجود دارد و این دغدغه بزرگ رنج‌آور است.

امام جمعه شیراز در پایان سخنان خود از مردم درخواست کرد که به جای نقد صرف، به حمایت از یکدیگر بپردازند.

