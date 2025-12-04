خادم برجسته مراسم معنوی اعتکاف در فارس تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی برگزارکنندگان مراسم معنوی اعتکاف در فارس با محوریت بررسی و تبیین هرچه بیشتر ابعاد برگزاری مراسم باشکوه اعتکاف، با حضور چهره‌های کلیدی در حوزه تبلیغات اسلامی و امور دینی برگزار شد.

این گردهمایی که اهمیت ویژه‌ای در جهت ارتقا سطح کیفی این آئین معنوی در سطح استان فارس داشت، میزبان مسئولان ارشد استان و کشور بود.

در این جلسه که شور و تبادل نظر پیرامون مسائل اجرایی، فرهنگی و آموزشی اعتکاف محور اصلی گفتگوها بود، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق در سطوح مساجد تأکید کرد.

همچنین، آیت الله لطف الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه معزز شیراز، نکاتی را در خصوص عمق بخشیدن به محتوای معنوی و تأثیرگذاری اعتکاف بر زندگی فردی و اجتماعی شرکت‌کنندگان ایراد کرد.

از دیگر مهمانان این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای، دبیر ستاد مرکزی اعتکاف کشور بود که با ارائه تحلیلی از روند برگزاری اعتکاف در سراسر کشور، به ارائه راهکارها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی ستاد ملی پرداخت.

نکته برجسته این نشست، تجلیل از فعالان و خادمان قدیمی این عرصه بود. در بخشی از این جلسه، از مقام حاج عباس خاقانی که به عنوان یکی از پیر غلامان و فعالان با سابقه و پیوسته در زمینه ساماندهی و اجرای مراسم اعتکاف شناخته می‌شود، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

این تقدیر نشان‌دهنده اهمیت حفظ میراث معنوی و قدردانی از عمر با برکتی است که این افراد در راه خدمت به مراسم مذهبی صرف کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در پایان، بر تداوم این نشست‌ها برای هم‌افزایی هرچه بیشتر در آستانه برگزاری مراسم اعتکاف در سال آتی تأکید کردند.