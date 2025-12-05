ترکیب پرسپولیس و استقلال اعلام شد/ منیرالحدادی غافلگیری بزرگ آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با حساس‌ترین نبرد دور رفت دنبال می‌شود؛ جایی که پرسپولیس و استقلال در چارچوب یکصدوششمین دربی پایتخت روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند.

مسابقه‌ای که همواره فراتر از یک بازی لیگ بوده و نبض فوتبال ایران را تحت تأثیر قرار داده است. دو تیم با شرایطی متفاوت وارد این دیدار می‌شوند، اما فشار هواداران، جایگاه در جدول و اهمیت تاریخی این جدال، باعث شده بار دیگر چشم میلیون‌ها نفر به سوت آغاز این مسابقه دوخته شود. دربی امروز می‌تواند مسیر فصل را برای برنده تغییر دهد و شکست در آن، تبعات سنگینی برای بازنده به همراه خواهد داشت.

پرسپولیس که دو بازی قبلی خود را با حضور اوسمار ویه را در رأس کادرفنی سرخپوشان با برد پشت سر گذاشته بود از ۱۱ بازی قبلی خود صاحب ۱۸ امتیاز شده است تا در رتبه دوم جدول جا خوش کند. این در حالی است که استقلال با عملکرد مطلوب خود در ۵ بازی گذشته با یک بازی کمتر به امتیاز ۱۹ رسیده است تا در رده نخست جا خوش کند.

ویه را برای بازی امروز تصمیم گرفت ترکیب زیر را روانه میدان کند تا نشان دهد چیزی جز پیروزی در ذهن او و دستیارانش نیست:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، محمد عمری، امید عالیشاه و علی علیپو ر.

در سوی دیگر میدان شاگردان ریکاردو ساپینتو برای چهارمین دربی تاریخ پایتخت که در تهران برگزار نمی‌شود ترکیب اولیه زیر را نذر نظر گرفت:

‌آدان، آشورماتوف، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی نیا، سعید سحرخیزان، منیر الحدادی، سامان فلاح، اندونگ، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و حسین گودرزی.