سیلی ملت ایران به رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به دیدگاه اسلام نسبت به زن و مقام زن، اظهار داشت: در اسلام تأکید شده زن آمده تا به مقام عبودیت برسد، دستورات و احکامی هم که خدا برای بانوان قرار داده متناسب با اوست تا به کمال برسد.

غرب به بهانه آزادی و حقوق زن، زن را از اوج مقام خود به زیر کشید

وی عنوان کرد: این در حالی‌ست که در دیدگاه غرب، زن را به یک برده جنسی تنزل داده است، ترویج بی‌بندوباری جنسی به‌عنوان آزادی، بزرگ‌ترین ظلم به زن بود، به‌خصوص در غرب.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه غرب به بهانه آزادی و حقوق زن، زن را از اوج مقام خود به زیر کشید، گفت: غرب، زن را در حد یک کالا قرار داد، همین تفکر و افزایش بی‌قیدوشرط در غرب، باعث فروپاشی نهاد خانواده شده و خانواده آنجا جایگاه خود را ازدست‌داده و همین باعث شده که مفاسد اخلاقی، اجتماعی و… دامن‌گیر غرب شود.

حجت‌الاسلام شمسی فر، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود درخواستی از رسانه‌ها داشتند که زبان ترویج فرهنگ غرب نشوند، بلکه فرهنگ اسلامی را که کمال و عزت را برای زن می‌خواهد ترویج بدهند، مسائلی مانند پوشش و حجاب را باید رسانه‌های ما ترویج کنند نه فرهنگ بی‌بندوباری غرب را.

اجرای طرح «نماد» در مدارس برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

وی در ادامه با تبریک روز زن و روز ولادت حضرت زهرا (س) و همچنین ۱۶ آذر روز دانشجو، گفت: رشد، پیشرفت و ترقی هر جامعه‌ای به این قشر متکی است، دانشجو باید دو کار انجام دهد که برگرفته از قرآن است، یکی تحصیل علم و دانش برای خدمت به بشریت و کشور خود و حل معضلات کشورش، دوم تزکیه و اخلاق، پرهیز از هرزگی، ایام دانشجویی را غنیمت بشمارد برای رشد علمی و تربیت نفس.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، تأکید کرد: مسئولان و دانشجویان طوری برنامه‌ریزی کنند که پایان‌نامه‌ها مشکل و مسئله‌ای از جامعه را حل کند نه فقط صرف گرفتن مدرکی باشد.

حجت‌الاسلام شمسی فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح غربالگری آموزش‌وپرورش، بیان داشت: اجرای جدی این طرح در استان در دستور کار است، برنامه ملی «نماد» که مراقبت‌های اجتماعی را نسبت به فرزندان ما برای پیشگیری و درمان مشکلاتی که ممکن است دانش‌آموز پیدا کرده باشد شروع شده است، این غربالگری لازم است، خانواده‌ها هم کمک و همراهی کنند، مسئولان تلاش بیشتری کنند که این غربالگری به نحو احسن صورت گیرد.

وی گفت: بعضی از مناطق در این زمینه خوب عمل کرده‌اند که تقدیر و تشکر می‌کنیم و مناطقی هم که هنوز نتوانسته‌اند کاری انجام دهند با همکاری مسئولان آموزش‌وپرورش این کار را انجام می‌دهند، تا دانش‌آموز ما که در این زمانه با مشکلات روحی و روانی و… مواجه شده شناسایی و درمان شوند.

سیلی ملت ایران به رژیم صهیونیستی و آمریکا

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی نمایشگاه جنگ ۱۲ روزه در مصلای الغدیر خرم‌آباد توسط آموزش‌وپرورش، گفت: دراین‌رابطه باید سال‌ها کار شود، از نظر علمی، فناوری، نظامی، اطلاعاتی، پدافندی، تهاجمی و… کارشناسان باید توضیح بدهند که این جنگ چه جنگ بزرگی بود و چه پیروزی عظیمی نصیب ملت عزیز ایران شد.

حجت‌الاسلام شمسی فر، تصریح کرد: تمام تکنولوژی، فناوری و صنعت پیشرفته اروپا و آمریکا در خدمت آمریکا و اسرائیل بود و با تمام توانشان آمدند در یک هفته این کشور را شکست بدهند، اما آن‌چنان سیلی از دست رهبر عزیز و مقتدر و فهمیم ما، نیروهای مقتدر نظامی و مردم عزیز خوردند و آن‌چنان مشتی بر دهان آنها کوبیدند که سال‌های سال باید بگردند و مطالعه کنند که علت شکستشان در این جنگ چه بود.

وی تأکید کرد: مردم عزیز ما با همین وحدت و انسجام و تبعیت از رهبری، هر گونه تعدی و تجاوزی به کشور خود را آن‌چنان سخت پاسخ خواهند داد که هر متجاوزی را پشیمان خواهد کرد.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی صلح و آتش‌بس می‌کند، اما مرتب آن را نقض می‌کند، گفت: در لبنان، فلسطین، سوریه و کرانه باختری هر روز جنایت و خون‌ریزی دارد، حامی او آمریکا هم که هر کجا قدم نحس او رسیده ناامنی، ترور، جنگ، غارت و… را شاهد بوده‌ایم، مایه ننگ برای کشورهای عربی است که این‌گونه توسط دولت آمریکا غارت می‌شوند.