به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد، در خطبههای نمازجمعه این هفته، از حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ قدردانی کرد و بر ضرورت حفظ وحدت، ایمان و خدمت صادقانه به مردم تأکید نمود.
امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: حضور میلیونی ملت ایران در ۲۲ بهمن، جلوهای از همبستگی ملی و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی بود، موشک و تجهیزات پیشرفته نه بلکه همین مردم مؤمن و آگاه و این حضور، قدرت واقعی نظام جمهوری اسلامی است.
وی افزود: این حضور باشکوه، دشمنان این ملت را مأیوس و دوستان انقلاب را دلگرم کرد. ملت ایران با وحدت شیعه و سنی ثابت کرد رمز پیروزی و استمرار نظام، اتحاد امت اسلامی است.
امامجمعه اهلسنت ارومیه با اشاره به شرایط منطقهای و نقش رهبری معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد: در روزگاری که طوفانهای سیاسی بسیاری کشورهای اسلامی را دربرگرفته است، رهبری حکیمانه و مقتدرانه آیتاللهالعظمی خامنهای کشتی انقلاب را از تلاطمها عبور داده است، حضور ایشان در حرم امام خمینی(ره) در ۱۲ بهمن، پیامی روشن از اقتدار و آرامش رهبری بود.
وی همچنین از عملکرد همافزای دستگاه دیپلماسی و حوزههای دفاعی کشور تقدیر کرد و گفت: هماهنگی میان میدان و دیپلماسی در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت، نشانه بلوغ نظام اسلامی است. مواضع ضداستکباری دولت و دیپلماتهای کشور برگرفته از مکتب امام خمینی(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.
ماموستا کلشینژاد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان اظهار داشت: مردم شریف ایران، وفادار و مقاوماند، اما امروز چشمانتظار رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی، تورم و اشتغال هستند، خدمت خالصانه به مردم بزرگترین قدردانی از وفاداری آنهاست، ما ائمه جمعه همراه مدیران دلسوز هستیم، نقدمان خیرخواهانه و برای اصلاح است.
وی در پایان با تأکید بر حفظ وحدت و بیداری در برابر توطئههای دشمنان خاطرنشان کرد: دشمن از اتحاد شیعه و سنی بیم دارد و میکوشد میان مسلمانان تفرقه بیندازد، اما ملت ایران هوشیار و استوار در مسیر عزت، قرآن و سنت نبوی گام برمیدارد.
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