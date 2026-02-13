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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

کلشی‌نژاد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن جلوه ای از همبستگی ملی بود

کلشی‌نژاد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن جلوه ای از همبستگی ملی بود

ارومیه- امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: حضور میلیونی ملت ایران در ۲۲ بهمن، جلوه‌ای از همبستگی ملی و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته، از حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ قدردانی کرد و بر ضرورت حفظ وحدت، ایمان و خدمت صادقانه به مردم تأکید نمود.

امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: حضور میلیونی ملت ایران در ۲۲ بهمن، جلوه‌ای از همبستگی ملی و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود، موشک و تجهیزات پیشرفته نه بلکه همین مردم مؤمن و آگاه و این حضور، قدرت واقعی نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: این حضور باشکوه، دشمنان این ملت را مأیوس و دوستان انقلاب را دلگرم کرد. ملت ایران با وحدت شیعه و سنی ثابت کرد رمز پیروزی و استمرار نظام، اتحاد امت اسلامی است.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه با اشاره به شرایط منطقه‌ای و نقش رهبری معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد: در روزگاری که طوفان‌های سیاسی بسیاری کشورهای اسلامی را دربرگرفته است، رهبری حکیمانه و مقتدرانه آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای کشتی انقلاب را از تلاطم‌ها عبور داده است، حضور ایشان در حرم امام خمینی(ره) در ۱۲ بهمن، پیامی روشن از اقتدار و آرامش رهبری بود.

وی همچنین از عملکرد هم‌افزای دستگاه دیپلماسی و حوزه‌های دفاعی کشور تقدیر کرد و گفت: هماهنگی میان میدان و دیپلماسی در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت، نشانه بلوغ نظام اسلامی است. مواضع ضداستکباری دولت و دیپلمات‌های کشور برگرفته از مکتب امام خمینی(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.

ماموستا کلشی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان اظهار داشت: مردم شریف ایران، وفادار و مقاوم‌اند، اما امروز چشم‌انتظار رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی، تورم و اشتغال هستند، خدمت خالصانه به مردم بزرگ‌ترین قدردانی از وفاداری آنهاست، ما ائمه جمعه همراه مدیران دلسوز هستیم، نقدمان خیرخواهانه و برای اصلاح است.

وی در پایان با تأکید بر حفظ وحدت و بیداری در برابر توطئه‌های دشمنان خاطرنشان کرد: دشمن از اتحاد شیعه و سنی بیم دارد و می‌کوشد میان مسلمانان تفرقه بیندازد، اما ملت ایران هوشیار و استوار در مسیر عزت، قرآن و سنت نبوی گام برمی‌دارد.

کد مطلب 6747891

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