به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر روز شنبه در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان، با اشاره به پیچیدگی معضلات اجتماعی، بر لزوم ورود عالمانه و هماهنگ دستگاه‌ها برای حل این مسائل تأکید کرد.

ضرورت مسئله‌یابی دقیق در شورای فرهنگ عمومی

امام جمعه موقت خرم‌آباد با بیان اینکه برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی با اقدامات کوتاه‌مدت قابل حل نیست، اظهار داشت: نمی‌توان انتظار داشت با یک جلسه یا چند نشست محدود، معضلی عمیق و ریشه‌دار برطرف شود؛ بلکه لازم است با مطالعه کارشناسی، مشورت تخصصی و ارائه راهکارهای عملی، به‌ویژه از سوی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، به نتایج مؤثر دست یافت.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی وظیفه دارد مسائل اصلی و اولویت‌دار استان را شناسایی و در دستور کار قرار دهد تا پس از بررسی تجربه‌های موفق دیگر مناطق و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، راهکارهای قابل اجرا تدوین شود.

الگوی علمی و دینی در حل مسائل اجتماعی

شمسی‌فر با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهای علمی و دینی در حل مسائل اجتماعی گفت: همان‌گونه که تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مطالعه قوانین سایر کشورها و در عین حال با اتکا به قرآن و سنت انجام شد، امروز نیز باید با همین نگاه جامع و دقیق به معضلات اجتماعی ورود کنیم.

وی تأکید کرد: نگاه سطحی و مقطعی به مسائل اجتماعی، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند موجب پیچیده‌تر شدن آسیب‌ها شود.

نشاط اجتماعی با رویکرد بومی و اسلامی

امام جمعه موقت خرم‌آباد در ادامه با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی اظهار داشت: تعریف نشاط در نگاه اسلامی با دیدگاه غربی تفاوت‌های اساسی دارد و ما باید بر اساس آموزه‌های قرآن، سنت و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی خود، راهکارهای بومی برای ایجاد نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌ها ارائه دهیم.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی استان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی جامعه داشته باشد.

لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت برای حل معضلات فرهنگی

شمسی‌فر با یادآوری تجربه‌های تاریخی در حوزه فرهنگ و حجاب گفت: هیچ مسئله‌ای با چند جلسه یا حتی یک سال کار حل نمی‌شود؛ همان‌طور که برای موضوع حجاب، دهه‌ها تلاش فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است، برای حل معضلاتی مانند خودکشی نیز باید برنامه‌ای بلندمدت، مستمر و هدفمند تدوین شود.

جنگ شناختی؛ میدان جدید مقابله با دشمن

امام جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به ابعاد جنگ شناختی دشمن تصریح کرد: امروز دشمن امیدی به جنگ نظامی ندارد، اما در عرصه روایت‌ها، باورها و ذهن نوجوانان و جوانان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این میدان، به‌مراتب سخت‌تر از جنگ نظامی است و همه دستگاه‌ها باید متناسب با ظرفیت خود و با هم‌افزایی، وارد عمل شوند تا با کار فرهنگی، آموزشی و دینی، جامعه از آسیب‌های اجتماعی مصون بماند.