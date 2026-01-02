  1. استانها
  2. فارس
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

امام جمعه گراش: معترضان مسیر خود را از اغتشاشگران جدا کنند

گراش-امام جمعه گراش با اشاره به ناآرامی‌های اخیر، بر لزوم تفکیک صف معترضان از اغتشاشگران تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع دستگاه‌های امنیتی و قضایی با عوامل خشونت و تخریب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد باقر بخشایش‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گراش گفت: در شرایط ناآرامی‌های این روزها، معترضان باید با قید فوریت راه خود را از اغتشاشگران جدا کنند، چرا که اقداماتی نظیر شعارهای توهین‌آمیز و ساختارشکنانه، تخریب اموال عمومی و خشونت علیه مردم، نشانه‌هایی از نقش‌آفرینی دشمنان را آشکار می‌کند.

وی با طرح موضوع نقش جریان‌های خارجی در تحولات اخیر افزود: رد پای رژیم صهیونیستی در برخی از این اقدامات قابل مشاهده است و غرب نیز تحت مدیریت صهیونیسم عمل می‌کند.

حجت الاسلام بخشایش پور با استناد به منابع دینی، اهداف غرب را سلطه‌طلبانه توصیف کرد و تصریح نمود این اهداف محقق نخواهد شد.

امام جمعه گراش با بیان اینکه مردم انتظار برخورد قاطع با عوامل اغتشاش را دارند، خاطرنشان کرد: از دستگاه‌های امنیتی و قضائی انتظار می‌رود با افرادی که به جای مطالبه‌گری، دست به اغتشاش و ناامنی می‌زنند، قاطعانه برخورد شود.

بخشایش‌پور همچنین با انتقاد از برخی رویکردها در میان مسئولان گفت: وانمود کردن به عادی بودن شرایط پذیرفتنی نیست و کاهش ظرفیت‌ها در مدت کوتاه نشان‌دهنده ضعف در مقابله با نفوذ است.

وی پاسخگویی مسئولان را از الزامات مردم‌سالاری دینی دانست و تأکید کرد: اجرای قانون و تأمین منافع عمومی باید در اولویت باشد، نه منافع گروهی خاص.

