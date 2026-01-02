  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

امام جمعه کازرون: مردم باید از نقشه‌های آشوب‌طلبانه دشمنان آگاه باشند

کازرون-امام جمعه کازرون بر لزوم هوشیاری مردم در برابر نقشه‌های دشمنان تأکید کرد و گفت:مردم باید آگاه باشند که اعتراضات قانونی به وضعیت اقتصادی نباید به بازی در نقشه‌ های دشمن تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به مشکلات اقتصادی و اعتراضات مردم اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی سختی بر معیشت مردم حاکم است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان جمهوری اسلامی نمی‌خواهند اعتراضات مردم به شکل منطقی و قانونی مطرح شود، افزود: دشمنان به دنبال تبدیل مطالبات واقعی مردم به آشوب‌های امنیتی هستند.

امام جمعه کازرون با اشاره به سخنان سرکرده گروهک منافقین، که خواستار اعتراضات گسترده شده است، افزود: ما باید هوشیار باشیم و بدانیم که اعتراضات به شرایط نامطلوب اقتصادی باید از نقشه‌های آشوب‌طلبانه دشمنان دور بماند. بین اعتراض به وضعیت اقتصادی و بازی در نقشه‌های دشمن تفاوت اساسی وجود دارد.

حجت‌الاسلام مهبودی گفت: دشمن وقتی در برابر انسجام ملت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی شکست خورد، جنگ را به حوزه سیاسی و اقتصادی کشاند تا بتواند با ایجاد شکاف بین مردم و دولت انتقام بگیرد.

وی همچنین بر لزوم هوشیاری مردم و مسئولین در جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های آشوب‌طلب تأکید کرد و ادامه داد: کسانی که در تجمعات شعارهای ساختارشکنانه می‌دهند و به کسبه آسیب می‌رسانند، نه دغدغه اقتصاد دارند و نه معیشت مردم.

امام جمعه کازرون با اشاره به تأثیر منفی اغتشاشات در سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور، افزود: ثمره اغتشاشات و آشوب‌ها، تحریم‌های فلج‌کننده از سوی آمریکا و کاهش رشد اقتصادی بوده است و بعد از اغتشاشات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۱، شاهد افزایش نرخ دلار و تورم و کاهش رونق اقتصادی بودیم.

حجت‌الاسلام مهبودی در پایان سخنان خود از دولت و قوه قضائیه خواست که با تدابیر جدید به بهبود شرایط اقتصادی مردم توجه بیشتری داشته باشند و از دستگاه‌های مسئول خواستند که با گروه‌های آشوب‌طلب که امنیت مردم و فعالان اقتصادی را تهدید می‌کنند، قاطعانه برخورد کنند.

