به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به مشکلات اقتصادی و اعتراضات مردم اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی سختی بر معیشت مردم حاکم است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان جمهوری اسلامی نمی‌خواهند اعتراضات مردم به شکل منطقی و قانونی مطرح شود، افزود: دشمنان به دنبال تبدیل مطالبات واقعی مردم به آشوب‌های امنیتی هستند.

امام جمعه کازرون با اشاره به سخنان سرکرده گروهک منافقین، که خواستار اعتراضات گسترده شده است، افزود: ما باید هوشیار باشیم و بدانیم که اعتراضات به شرایط نامطلوب اقتصادی باید از نقشه‌های آشوب‌طلبانه دشمنان دور بماند. بین اعتراض به وضعیت اقتصادی و بازی در نقشه‌های دشمن تفاوت اساسی وجود دارد.

حجت‌الاسلام مهبودی گفت: دشمن وقتی در برابر انسجام ملت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی شکست خورد، جنگ را به حوزه سیاسی و اقتصادی کشاند تا بتواند با ایجاد شکاف بین مردم و دولت انتقام بگیرد.

وی همچنین بر لزوم هوشیاری مردم و مسئولین در جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های آشوب‌طلب تأکید کرد و ادامه داد: کسانی که در تجمعات شعارهای ساختارشکنانه می‌دهند و به کسبه آسیب می‌رسانند، نه دغدغه اقتصاد دارند و نه معیشت مردم.

امام جمعه کازرون با اشاره به تأثیر منفی اغتشاشات در سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور، افزود: ثمره اغتشاشات و آشوب‌ها، تحریم‌های فلج‌کننده از سوی آمریکا و کاهش رشد اقتصادی بوده است و بعد از اغتشاشات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۱، شاهد افزایش نرخ دلار و تورم و کاهش رونق اقتصادی بودیم.

حجت‌الاسلام مهبودی در پایان سخنان خود از دولت و قوه قضائیه خواست که با تدابیر جدید به بهبود شرایط اقتصادی مردم توجه بیشتری داشته باشند و از دستگاه‌های مسئول خواستند که با گروه‌های آشوب‌طلب که امنیت مردم و فعالان اقتصادی را تهدید می‌کنند، قاطعانه برخورد کنند.