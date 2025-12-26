  1. استانها
امام جمعه داراب: نااطمینانی اقتصادی و قطبی‌سازی ابزار دشمن است

داراب-امام جمعه داراب با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل دشمن گفت: نااطمینانی اقتصادی و قطبی‌سازی اجتماعی از مهم‌ترین ابزارهای جنگ شناختی علیه ایران اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا خسروی در خطبه‌های نماز جمعه داراب، با اشاره به اهمیت ایام‌الله در تاریخ معاصر ایران، گفت: ۹ دی ۱۳۸۸ و ۳ تیر ۱۴۰۴ دو نقطه درخشان تاریخ هستند که نشان می‌دهند ترکیب رهبری حکیمانه، ملت بصیر و نیروهای مسلح مردمی چگونه می‌تواند هر فتنه و جنگ تحمیلی را به فرصتی برای تثبیت هویت و اقتدار ملی تبدیل کند.

حجت الاسلام خسروی با تأکید بر مفهوم بصیرت ادامه داد: بصیرت فقط دانستن نیست، بلکه تشخیص درست، به‌جا و به‌هنگام است.

وی افزود: اگرچه شکل تهدید در جنگ ۱۲ روزه تغییر کرده بود، اما هدف دشمن همان هدف همیشگی یعنی تضعیف اراده ملی و بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی بود.

امام جمعه داراب با بیان اینکه امروز دشمن علاوه بر جنگ سخت، جنگی در ذهن‌ها راه انداخته است، تصریح کرد: این جنگ شناختی مهم‌ترین میدان نبرد امروز است و ابزارهایی مانند بی‌ثباتی ذهنی، التهاب رسانه‌ای، نااطمینانی اقتصادی و قطبی‌سازی اجتماعی در آن به‌کار گرفته می‌شود.

حجت الاسلام خسروی تصریح کرد: این دو یوم‌الله چراغ راه آینده‌اند و ملت ایران با تکیه بر تجربه این ایام‌الله، در برابر خطاهای محاسباتی دشمن استوار و پیروز خواهد ایستاد.

