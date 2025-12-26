به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا خسروی در خطبههای نماز جمعه داراب، با اشاره به اهمیت ایامالله در تاریخ معاصر ایران، گفت: ۹ دی ۱۳۸۸ و ۳ تیر ۱۴۰۴ دو نقطه درخشان تاریخ هستند که نشان میدهند ترکیب رهبری حکیمانه، ملت بصیر و نیروهای مسلح مردمی چگونه میتواند هر فتنه و جنگ تحمیلی را به فرصتی برای تثبیت هویت و اقتدار ملی تبدیل کند.
حجت الاسلام خسروی با تأکید بر مفهوم بصیرت ادامه داد: بصیرت فقط دانستن نیست، بلکه تشخیص درست، بهجا و بههنگام است.
وی افزود: اگرچه شکل تهدید در جنگ ۱۲ روزه تغییر کرده بود، اما هدف دشمن همان هدف همیشگی یعنی تضعیف اراده ملی و بیثباتسازی جمهوری اسلامی بود.
امام جمعه داراب با بیان اینکه امروز دشمن علاوه بر جنگ سخت، جنگی در ذهنها راه انداخته است، تصریح کرد: این جنگ شناختی مهمترین میدان نبرد امروز است و ابزارهایی مانند بیثباتی ذهنی، التهاب رسانهای، نااطمینانی اقتصادی و قطبیسازی اجتماعی در آن بهکار گرفته میشود.
حجت الاسلام خسروی تصریح کرد: این دو یومالله چراغ راه آیندهاند و ملت ایران با تکیه بر تجربه این ایامالله، در برابر خطاهای محاسباتی دشمن استوار و پیروز خواهد ایستاد.
